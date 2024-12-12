Скончалась народная артистка РСФСР Раиса Максимова

В 1951 году актриса поступила в Школу-студию МХАТ на курс П. В. Массальского. Она окончила обучение в 1956 году. Впоследствии Максимова была принята в труппу МХАТа. При разделе театра в 1987 году артистка перешла в коллектив МХТ имени Чехова. Одной из ее последних работ стала роль матери Маргариты в спектакле «Звезда вашего периода».