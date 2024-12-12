Анна Михалкова рассказала, нравится ли ей сниматься вместе с сестрой Надеждой

«Мы с Надей очень близки и всегда легко находим общий язык. Споры возникают нечасто, у нас четко разделены обязанности. Роли распределены тоже четко, а компромиссы — это вопрос нашего полного доверия друг другу. Мы прислушиваемся друг к другу. Но и каждая из нас может высказать свое мнение», — поделилась Анна.