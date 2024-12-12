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Анна Михалкова рассказала, нравится ли ей сниматься вместе с сестрой Надеждой

Актриса призналась, что ей легко работается с сестрой
Анна и Надежда Михалковы
Анна и Надежда Михалковы

Актриса Анна Михалкова в интервью «Газете.Ru» рассказала о том, как складываются ее профессиональные отношения с младшей сестрой Надеждой. Родственницы неоднократно работали вместе — в частности, они вдвоем снимались в «Сибирском цирюльнике», «Без мужчин», «Утомленных солнцем 2», «Номинации».

«Мы с Надей очень близки и всегда легко находим общий язык. Споры возникают нечасто, у нас четко разделены обязанности. Роли распределены тоже четко, а компромиссы — это вопрос нашего полного доверия друг другу. Мы прислушиваемся друг к другу. Но и каждая из нас может высказать свое мнение», — поделилась Анна.

Анна и Надежда Михалковы — дочери режиссера Никиты Михалкова и актрисы Татьяны Михалковой. У них также есть брат Артем — тоже актер.

Ранее Анна Михалкова пришла на премьеру с сыном.