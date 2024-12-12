В России хотят ввести прокатные удостоверения для онлайн-кинотеатров

Источники рассказали, что поправки в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О государственной поддержке кинематографии» разработаны и в ближайшее время будут внесены в Госдуму группой депутатов и сенаторов, в числе которых — зампред комитета по информполитике Антон Горелкин и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.