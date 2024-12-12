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В России хотят ввести прокатные удостоверения для онлайн-кинотеатров

РБК: депутаты подготовили закон о запрете показа фильмов без прокатных удостоверений онлайн
Кинотеатр
КинотеатрИсточник: Legion-Media.ru

Онлайн-кинотеатрам могут запретить показывать фильмы без прокатного удостоверения Министерства культуры РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники на медиарынке и в онлайн-кинотеатрах.

Источники рассказали, что поправки в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О государственной поддержке кинематографии» разработаны и в ближайшее время будут внесены в Госдуму группой депутатов и сенаторов, в числе которых — зампред комитета по информполитике Антон Горелкин и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Разработку подтвердил депутат Андрей Свинцов, участвовавший в создании законопроекта. При этом он отметил, что как быстро будет двигаться законопроект, пока неизвестно.

Согласно сопроводительной записке к документу, владельцев аудиовизуальных сервисов обяжут соблюдать требования законодательства о недопустимости распространения фильмов без прокатного удостоверения.

Минкультуры в законопроекте предложили наделить полномочиями по одностороннему внесению изменений в ранее выданное прокатное удостоверение в случае изменения законодательства. В настоящее время такие изменения могут быть внесены только по обращению правообладателя.

Основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения авторы законопроекта предлагают сделать наличие «пропагандирующих отрицание или дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности».

Сейчас в России получать прокатное удостоверение нужно только на те фильмы, которые демонстрируются на большом экране, то есть в обычных кинотеатрах.