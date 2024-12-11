В «Ленфильме» сменился гендиректор

Эдуард Суворов стал временно исполняющим обязанности гендиректора киностудии в конце февраля. Глава предприятия сменился после того, как гендиректора «Ленфильма» Федора Щербакова объявили в розыск из-за уголовного дела о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко. Щербаков возглавлял «Ленфильм» с 2020 года, а осенью 2023-го улетел в Турцию.