Тимоти Шаламе показал совместное фото со своим «экранным отцом» Мэттью Макконахи

«Там есть сцена, в которой Макконахи — один из лучших актеров десятилетия — плачет на корабле. Я — не менее важная часть этой сцены, поэтому я думал, что она будет чередоваться с моей, но она только с Мэттью. Так что я смотрел и думал: “Черт возьми”», — объяснил актер.