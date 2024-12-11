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Тимоти Шаламе показал совместное фото со своим «экранным отцом» Мэттью Макконахи

Актеры вместе посетили футбольный матч
Тимоти Шаламе и Мэттью Макконахи, фото: соцсети
Тимоти Шаламе и Мэттью Макконахи, фото: соцсети

Тимоти Шаламе в личном блоге опубликовал совместное фото с Мэттью Макконахи. Актеры в минувшие выходные вместе посетили футбольный матч университетских команд Georgia Bulldogs и Texas Longhorns. Известно, что Макконахи является поклонником последней команды. 

«Мой киношный папа Купер», — подписал снимок Шаламе.

В 2014 году Тимоти Шаламе снялся с Макконахи в научно-фантастическом фильме «Интерстеллар» режиссера Кристофера Нолана. По сюжету, бывший пилот НАСА по имени Купер оставляет свою семью, чтобы помочь агентству космических исследований найти новые планеты для жизни людей в другой галактике. Шаламе сыграл Тома Купера, старшего сына пилота.

«“Интерстеллар” остается моим любимым фильмом, в котором я когда-либо снимался. Он на первом месте в моем списке. Я возвращаюсь к нему и пересматриваю», — признался Шаламе в одном из последних интервью.

Актер считал, что участие в фильме повлияет на его карьеру. По мнению звезды, его роль была более значительной, чем она показана в киноленте.

«Там есть сцена, в которой Макконахи — один из лучших актеров десятилетия — плачет на корабле. Я — не менее важная часть этой сцены, поэтому я думал, что она будет чередоваться с моей, но она только с Мэттью. Так что я смотрел и думал: “Черт возьми”», — объяснил актер. 