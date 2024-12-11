Сан-Хосе
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сын актера Бориса Щербакова рассказал, что отец идет на поправку

Ранее артисту провели операцию по восстановлению смещенной скуловой кости
Борис Щербаков
Борис ЩербаковИсточник: PersonaStars

Народный артист России, актер театра и кино Борис Щербаков после операции идет на поправку. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал его сын Василий.

«Все хорошо. После операции все идет по плану. Выздоравливает, поправляется. Врачи говорят, что все будет хорошо», — сказал он.

Ночью 4 декабря супруга Щербакова обнаружила его без сознания на лестничной клетке. Он был госпитализирован в одну из московских больниц. Врачи диагностировали у артиста перелом черепа. Актеру провели операцию по восстановлению смещенной скуловой кости, которую зафиксировали металлической спицей.

Из-за госпитализации народного артиста отменили спектакль «Свободная пара», в котором он должен был играть вместе с актрисой Марией Ароновой.

Ранее сообщалось, что у Бориса Щербакова начались сильные боли после операции.