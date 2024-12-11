Сын актера Бориса Щербакова рассказал, что отец идет на поправку

Народный артист России, актер театра и кино Борис Щербаков после операции идет на поправку. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал его сын Василий.
«Все хорошо. После операции все идет по плану. Выздоравливает, поправляется. Врачи говорят, что все будет хорошо», — сказал он.
Ночью 4 декабря супруга Щербакова обнаружила его без сознания на лестничной клетке. Он был госпитализирован в одну из московских больниц. Врачи диагностировали у артиста перелом черепа. Актеру провели операцию по восстановлению смещенной скуловой кости, которую зафиксировали металлической спицей.
Из-за госпитализации народного артиста отменили спектакль «Свободная пара», в котором он должен был играть вместе с актрисой Марией Ароновой.
Ранее сообщалось, что у Бориса Щербакова начались сильные боли после операции.