Звезда «Слова пацана» поделился впечатлениями от съемок с Бураком Озчивитом

Рузиль Минекаев посетил премьеру фильма «Елки 11», где сыграл одну из главных ролей. В съемках был задействован и турецкий актер Бурак Озчивит. Минекаев поделился впечатлениями от совместной работы со звездой «Великолепного века».
«Мы снимались один день. Мы не смогли много пообщаться, но в целом я узнал что-то новое для себя по его рассказам. Ну, и он позвал меня в Стамбул. Думаю, там когда-нибудь увидимся», — признался актер.
Озчивит, в частности, рассказал звезде сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», что в Турции кино снимают пять дней подряд, что, по словам Минекаева, отличается от того, как устроены съемочные блоки в России.
«У них прямо пятидневка. Каждый день с понедельника по пятницу ты находишься на съемочной площадке», — объяснил Минекаев.
У актера также спросили, хотел бы он принять участие в съемках турецкого сериала. «Не знаю. Все зависит от сценария, режиссера и концепции», — заключил Рузиль.
«Елки 11» — новая часть популярной новогодней франшизы. По сюжету одной из линий, курьер из Альметьевска (Рузиль Минекаев) случайно знакомится с девушкой Настей (Мария Раскина) и узнает, что она влюблена в турецкого актера Бурака Озчивита и мечтает о встрече с ним. Парень поможет ей осуществить эту мечту, но девушка также осознает, кто ее настоящая любовь.
В широкий прокат фильм «Елки 11» выходит 19 декабря.