Толкалина снялась с дочерью от Кончаловского в похожих нарядах

Актриса Любовь Толкалина снялась с дочерью от режиссера Егора Кончаловского в похожих нарядах и эксклюзивных колье. Звезда приняла участие в фотосессии для бренда украшений, которые создает Мария. Девушка поделилась кадрами в соцсетях.
Михалкова-Кончаловская в 2024 году окончила Московский художественно-промышленный институт, где училась на факультете графического дизайна. В июне 2022 года она организовала в Москве свою первую художественную выставку — работы были выставлены в культурном центре «Покровские ворота».
Дочь Толкалиной от режиссера Егора Кончаловского увлеклась рисованием еще в детстве и постепенно развивала свой талант, работая в театре матери «Собор». Артистка в соцсетях показывала картины и декорации, которые Мария создавала для спектаклей, восхищаясь ее видением мира.
Дизайнер отмечала, что подписчики советовали ей попробовать себя в создании украшений. Михалковой-Кончаловской понравилась эта идея, и она решила воплотить ее вместе с подругой. По словам дочери артистов, коллекция колье сделана по мотивам картин известных художников.
Мария в 19 лет вышла замуж за бизнесмена Никиту Кузьмина. Она говорила, что отец настороженно отнесся к ее желанию связать жизнь с предпринимателем и не сразу принял будущего зятя, в отличие от матери. Но режиссер не стал препятствовать раннему браку дочери, он даже хотел взять все расходы по организации свадьбы на себя, однако девушка отказалась от такой помощи — пара все оплатила сама.
Ранее Кончаловский высказался о расставании с Толкалиной.