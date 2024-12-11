Толкалина снялась с дочерью от Кончаловского в похожих нарядах

Мария в 19 лет вышла замуж за бизнесмена Никиту Кузьмина. Она говорила, что отец настороженно отнесся к ее желанию связать жизнь с предпринимателем и не сразу принял будущего зятя, в отличие от матери. Но режиссер не стал препятствовать раннему браку дочери, он даже хотел взять все расходы по организации свадьбы на себя, однако девушка отказалась от такой помощи — пара все оплатила сама.