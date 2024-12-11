Ставшую маникюршей голливудскую актрису засняли на прогулке

Ставшую маникюршей голливудскую актрису Аманду Байнс засняли на прогулке после смены имиджа. Об этом сообщает Dailу Mail.
Аманду Байнс заметили папарацци в Малибу. 38-летняя актриса вышла на прогулку с подругой после сеанса с психотерапевтом. Бывшая актриса была одета в серую толстовку, зауженные брюки и белые лоферы. Она также вернулась в блонд, отказавшись от темного оттенка волос.
В марте 2023 года Байнс доставили в психиатрическую клинику. Артистка гуляла по Лос-Анджелесу без одежды и сама вызвала себе службу 911. Уточнялось, что родители актрисы пока не рассматривают возможность снова установить опеку над актрисой, снятую в 2022 году и установленную, когда в 2013 году Байнс начала испытывать проблемы с психическим здоровьем. В мае ее выписали.
17 июня Байнс попала в клинику во второй раз, а после перехода на амбулаторное лечение в конце июля — в третий. После этого Аманда Байнс выучилась на маникюршу.