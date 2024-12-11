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Ставшую маникюршей голливудскую актрису засняли на прогулке

Актриса Аманда Байнс впервые за долгое время появилась на публике

Ставшую маникюршей голливудскую актрису Аманду Байнс засняли на прогулке после смены имиджа. Об этом сообщает Dailу Mail.

Аманда Байнс
Аманда БайнсИсточник: Legion-Media.ru

Аманду Байнс заметили папарацци в Малибу. 38-летняя актриса вышла на прогулку с подругой после сеанса с психотерапевтом. Бывшая актриса была одета в серую толстовку, зауженные брюки и белые лоферы. Она также вернулась в блонд, отказавшись от темного оттенка волос.

В марте 2023 года Байнс доставили в психиатрическую клинику. Артистка гуляла по Лос-Анджелесу без одежды и сама вызвала себе службу 911. Уточнялось, что родители актрисы пока не рассматривают возможность снова установить опеку над актрисой, снятую в 2022 году и установленную, когда в 2013 году Байнс начала испытывать проблемы с психическим здоровьем. В мае ее выписали.

17 июня Байнс попала в клинику во второй раз, а после перехода на амбулаторное лечение в конце июля — в третий. После этого Аманда Байнс выучилась на маникюршу.