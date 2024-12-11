Сан-Хосе
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Слова пацана» ответил на критику внешности

Актер Леон Кемстач заявил, что практически год лечит кожу
Леон Кемстач, фото: кадр из онлайн-шоу FAMETIME.TV
Леон Кемстач, фото: кадр из онлайн-шоу FAMETIME.TVИсточник: Газета.Ру

Звезда сериала «Слово пацана», актер и певец Леон Кемстач в своем Telegram-канале ответил на критику высыпаний на лице.

16-летний Кемстач обратил внимание, что в последнее время в сети стали обсуждать его высыпания на лице. По словам актера, некоторые интернет-пользователи обвиняют его в том, что он не лечит кожу. Однако артист опроверг эту информацию.

«Я уже очень давно лечу кожу. С лета или даже с прошлой осени, уже практически год. Занимаюсь этим очень активно. Я был во всех самых лучших клиниках Москвы и Дубая. Сейчас у меня осталось постакне», — сказал Леон Кемстач.

Актер подчеркнул, что важно при лечении высыпаний вести здоровый образ жизни, спать достаточное количество часов и правильно питаться.

Леон Кемстач сыграл в сериале главного героя Андрея Пальто. За свою роль он получил премию телеканала FashionTV «Fashion New Year Awards 2023» в номинации «Актерский прорыв года».

Премьера первой серии «Слова пацана» состоялась 8 ноября 2023 года в онлайн-кинотеатрах, а заключительный эпизод вышел 21 декабря. Сценарист проекта Андрей Золотарев отмечал, что понимал вероятный успех картины, однако не ожидал, что масштабы будут настолько большими.

Ранее актер объяснил, почему у него нет девушки.