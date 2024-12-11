Звезда «Слова пацана» ответил на критику внешности

«Я уже очень давно лечу кожу. С лета или даже с прошлой осени, уже практически год. Занимаюсь этим очень активно. Я был во всех самых лучших клиниках Москвы и Дубая. Сейчас у меня осталось постакне», — сказал Леон Кемстач.