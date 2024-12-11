Звезда «Слова пацана» ответил на критику внешности

Звезда сериала «Слово пацана», актер и певец Леон Кемстач в своем Telegram-канале ответил на критику высыпаний на лице.
16-летний Кемстач обратил внимание, что в последнее время в сети стали обсуждать его высыпания на лице. По словам актера, некоторые интернет-пользователи обвиняют его в том, что он не лечит кожу. Однако артист опроверг эту информацию.
«Я уже очень давно лечу кожу. С лета или даже с прошлой осени, уже практически год. Занимаюсь этим очень активно. Я был во всех самых лучших клиниках Москвы и Дубая. Сейчас у меня осталось постакне», — сказал Леон Кемстач.
Актер подчеркнул, что важно при лечении высыпаний вести здоровый образ жизни, спать достаточное количество часов и правильно питаться.
Леон Кемстач сыграл в сериале главного героя Андрея Пальто. За свою роль он получил премию телеканала FashionTV «Fashion New Year Awards 2023» в номинации «Актерский прорыв года».
Премьера первой серии «Слова пацана» состоялась 8 ноября 2023 года в онлайн-кинотеатрах, а заключительный эпизод вышел 21 декабря. Сценарист проекта Андрей Золотарев отмечал, что понимал вероятный успех картины, однако не ожидал, что масштабы будут настолько большими.
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