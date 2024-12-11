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Кира Найтли впервые за долгое время появилась на публике с мужем

Актриса вышла на публику с супругом Джейсоном Райтоном
Кира Найтли с мужем
Кира Найтли с мужемИсточник: Rex / Fotodom.ru

Актриса Кира Найтли вышла на прогулку с мужем Джеймсом Райтоном. Об этом сообщает Dailу Mail.

Пару засняли, когда они выходили из NBC Studios накануне премьеры сериала «Черные голуби». 39-летняя актриса была одета в черный бархатный жакет, кружевную блузу и юбку до колен. Образ дополнили высокие сапоги и сумка Chanel. Ее муж появился в total black образе.

Кира Найтли в 2011 году начала встречаться с Джеймсом Райтоном, а через два года они поженились. Супруги растят двоих детей: их старшей дочери Эди восемь лет, а младшей Делайле четыре года. Актриса рассказывала журналистам, что приступила к съемкам практически сразу после рождения второго ребенка. Знаменитости было непросто, несмотря на многочисленных помощников. По мнению артистки, материнство — самая сложная работа, которую часто недооценивают.

В июне Кира Найтли впервые за долгое время вышла на публику с Джеймсом Райтоном. Пара появилась на открытии выставки «Воображаемые беседы: коллекция ERDEM, вдохновленная герцогиней Деборой» в Великобритании. Для мероприятия Кира Найтли предпочла голубое платье-комбинацию с черной сеткой, которое дополнили брюки и кожаные балетки на низком каблуке.

Ранее Кира Найтли высказалась об отнятой молодости.