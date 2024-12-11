Кира Найтли впервые за долгое время появилась на публике с мужем

Актриса Кира Найтли вышла на прогулку с мужем Джеймсом Райтоном. Об этом сообщает Dailу Mail.
Пару засняли, когда они выходили из NBC Studios накануне премьеры сериала «Черные голуби». 39-летняя актриса была одета в черный бархатный жакет, кружевную блузу и юбку до колен. Образ дополнили высокие сапоги и сумка Chanel. Ее муж появился в total black образе.
Кира Найтли в 2011 году начала встречаться с Джеймсом Райтоном, а через два года они поженились. Супруги растят двоих детей: их старшей дочери Эди восемь лет, а младшей Делайле четыре года. Актриса рассказывала журналистам, что приступила к съемкам практически сразу после рождения второго ребенка. Знаменитости было непросто, несмотря на многочисленных помощников. По мнению артистки, материнство — самая сложная работа, которую часто недооценивают.
В июне Кира Найтли впервые за долгое время вышла на публику с Джеймсом Райтоном. Пара появилась на открытии выставки «Воображаемые беседы: коллекция ERDEM, вдохновленная герцогиней Деборой» в Великобритании. Для мероприятия Кира Найтли предпочла голубое платье-комбинацию с черной сеткой, которое дополнили брюки и кожаные балетки на низком каблуке.
Ранее Кира Найтли высказалась об отнятой молодости.