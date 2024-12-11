Звезда «Фуриосы» удивила откровенным нарядом на публике

Американо-британская актриса и модель Аня Тейлор-Джой в откровенном наряде предстала перед зрителями. Соответствующий материал приводит Daily Mail.
Звезда фильма «Фуриоса» и сериала «Ход королевы» отправилась в Бразилию, где посетила презентацию трейлера фильма «Ущелье», в котором исполнила главную роль. Она появилась на сцене в прозрачном топе с кружевной отделкой и тонкими бретелями, сквозь который просвечивала ее обнаженная грудь.
Также 28-летняя знаменитость надела широкие брюки с оборками и босоножки на шпильках в минималистичном стиле.
В июле британский пластический хирург Джулиан де Сильва назвал Аню Тейлор-Джой самой красивой женщиной в мире, опираясь на правило золотого сечения.