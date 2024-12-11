Звезда «Фуриосы» удивила откровенным нарядом на публике

Звезда фильма «Фуриоса» и сериала «Ход королевы» отправилась в Бразилию, где посетила презентацию трейлера фильма «Ущелье», в котором исполнила главную роль. Она появилась на сцене в прозрачном топе с кружевной отделкой и тонкими бретелями, сквозь который просвечивала ее обнаженная грудь.