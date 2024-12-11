Сан-Хосе
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Фуриосы» удивила откровенным нарядом на публике

Актриса Аня Тейлор-Джой вышла на публику в прозрачном топе
Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-ДжойИсточник: Legion-Media.ru

Американо-британская актриса и модель Аня Тейлор-Джой в откровенном наряде предстала перед зрителями. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Звезда фильма «Фуриоса» и сериала «Ход королевы» отправилась в Бразилию, где посетила презентацию трейлера фильма «Ущелье», в котором исполнила главную роль. Она появилась на сцене в прозрачном топе с кружевной отделкой и тонкими бретелями, сквозь который просвечивала ее обнаженная грудь.

Также 28-летняя знаменитость надела широкие брюки с оборками и босоножки на шпильках в минималистичном стиле.

В июле британский пластический хирург Джулиан де Сильва назвал Аню Тейлор-Джой самой красивой женщиной в мире, опираясь на правило золотого сечения.