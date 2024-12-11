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Образ 56-летнего Дэниэла Крэйга раскритиковали в сети

Интернет-пользователи посчитали, что у актера «кризис среднего возраста»

Внешность британского актера и продюсера Дэниэла Крэйга на новых фото оценили в сети фразой «кризис среднего возраста». Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Дэниэл Крэйг
Дэниэл КрэйгИсточник: Legion-Media.ru

56-летний артист, в том числе известный ролью Джеймса Бонда, посетил премьеру фильма «Странный» в кинотеатре The Curzon в Лондоне, Англия. Он появился на мероприятии в сером наряде, который состоял из двубортного пиджака и мешковатых брюк бренда Giorgio Armani и пальто до колена. Также Крейг надел белую футболку и очки с желтыми линзами, повязал на шею шарф и зачесал волосы назад.

Читатели издания высказались об образе звезды в комментариях. «Что, черт возьми, на нем надето?», «Пытается выглядеть интеллектуалом, как декан университета, но не получается, не так ли?», «Дэниел стал человеком в сером, что почти так же плохо, как отвратительный бежевый цвет!», «Кризис среднего возраста в полном разгаре!», «Выглядит ужасно», — заявили юзеры.

Ранее Дэниэл Крэйг рассказал, почему отказывался играть Джеймса Бонда.