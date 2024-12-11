Образ 56-летнего Дэниэла Крэйга раскритиковали в сети

56-летний артист, в том числе известный ролью Джеймса Бонда, посетил премьеру фильма «Странный» в кинотеатре The Curzon в Лондоне, Англия. Он появился на мероприятии в сером наряде, который состоял из двубортного пиджака и мешковатых брюк бренда Giorgio Armani и пальто до колена. Также Крейг надел белую футболку и очки с желтыми линзами, повязал на шею шарф и зачесал волосы назад.