Образ 56-летнего Дэниэла Крэйга раскритиковали в сети

Внешность британского актера и продюсера Дэниэла Крэйга на новых фото оценили в сети фразой «кризис среднего возраста». Соответствующий материал приводит Daily Mail.
56-летний артист, в том числе известный ролью Джеймса Бонда, посетил премьеру фильма «Странный» в кинотеатре The Curzon в Лондоне, Англия. Он появился на мероприятии в сером наряде, который состоял из двубортного пиджака и мешковатых брюк бренда Giorgio Armani и пальто до колена. Также Крейг надел белую футболку и очки с желтыми линзами, повязал на шею шарф и зачесал волосы назад.
Читатели издания высказались об образе звезды в комментариях. «Что, черт возьми, на нем надето?», «Пытается выглядеть интеллектуалом, как декан университета, но не получается, не так ли?», «Дэниел стал человеком в сером, что почти так же плохо, как отвратительный бежевый цвет!», «Кризис среднего возраста в полном разгаре!», «Выглядит ужасно», — заявили юзеры.
Ранее Дэниэл Крэйг рассказал, почему отказывался играть Джеймса Бонда.