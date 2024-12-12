12 декабря британский актер и лауреат премий «Золотой глобус» и BAFTA отмечает 75-летие. Многие фильмы с Биллом Найи стали зимней классикой. В преддверии праздников подготовили подборку фильмов, которые помогут создать новогоднюю атмосферу.
«Реальная любовь», Билли Мак
В романтической комедии Ричарда Кертиса переплетаются сразу несколько историй, и все они, конечно же, происходят на фоне подготовки к Рождеству. В центре сюжета разные люди — от премьер-министра до официанта, и их объединяет любовь, которая присутствует повсюду. Эта идея лежит в основе картины «Реальная любовь».
Найи сыграл стареющего рок-музыкант Билли Мака, который записывает кавер на хит всех времен Love Is All Around, превращая ее в Christmas Is All Around. Билли считает песню откровенно плохой, но понимает, что затея поможет ему снова стать популярным.
Когда композиция достигает вершины чартов, персонаж Найи понимает, что счастье-то не в славе, а в том, что тебя окружают близкие люди. Сочельник он проводит не на шумной вечеринке со звездами шоу-бизнеса, а со своим менеджером Джо, который все эти годы служил ему верой и правдой.
«Пираты Карибского моря», Дейви Джонс
В серии приключенческих фильмов о пиратах Найи появляется в образе Дейви Джонса — легендарного капитана Летучего голландца. Он бороздит моря, заключает сделки с моряками и порабощает их души.
Знакомство с Дейви Джонсом происходит во втором фильме франшизы «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца». Морской дьявол требует от Джека Воробья выполнения долгового обязательства, и перечить такому монстру тяжело, ведь его облик чем-то напоминает мифического Ктулху и представляет собой смесь гигантского осьминога и краба. Правда, иногда Джонс обретает человеческие черты.
В третьей части приключенческого боевика «Пираты Карибского моря: На краю света» персонаж Найи становится пешкой в руках лорда Беккета. Тот завладел сердцем капитана, чтобы управлять «Летучим голландцем» и подчинить себе моря.
Добавим, что выразительный образ капитана корабля-призрака принес его создателям «Оскар» за лучшие визуальные эффекты. Как и вся команда «Летучего голландца», Дейви — продукт компьютерных технологий, но мимику и взгляд ему подарил Билл Найи.
«Рок-волна» Квентин
Действие музыкальной комедии от создателя «Реальной любви» происходит в Великобритании 60-х годов. На фоне строгой цензуры и запрета на трансляцию современной музыки группа радиоведущих уплывает управлять пиратской станцией в море. В коллектив вливается персонаж Тома Старриджа Карл, для которого харизматичные ди-джеи становятся наставниками. Он, в свою очередь, помогает им в борьбе с чиновниками.
Руководит станцией Квентин, роль которого исполнил Билл Найи. Его энергия и страсть к музыке становятся движущей силой команды. Квентин умудряется держать бизнес на плаву как в прямом, так и в переносном смысле. В картине он блестяще балансирует между серьезностью и эксцентричностью: с каменным лицом перечисляет запрещенные в эфире слова и невозмутимо предлагает крестнику примерить все прелести бунтарской жизни. Другие роли в «Рок-волне» сыграли Кеннет Брана, Филип Сеймур Хоффман и Ник Фрост.
«Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I», Руфус Скримджер
Седьмой фильм поттерианы открывает тревожная речь министра магии Великобритании. Руфус Скримджер уверяет, что волшебное сообщество все еще в силах противостоять Темному Лорду. Эту роль исполнил Билл Найи, воплотивший образ «старого льва», как его описывала Дж. К. Роулинг в книгах. Писательница наделила Скримджера умом и выдержкой, но, к сожалению, Руфус повторяет ошибку своего предшественника Корнелиуса Фаджа и замалчивает проблему, в результате чего погибает.
Примечательно, что предложение сыграть главу магического ведомства в картине «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I» Найи получил вскоре после того, как публично пошутил насчет режиссера всех фильмов о мальчике, который выжил. Дэвид Йейтс и Билл Найи неоднократно работали вместе, и актер посетовал, что стал одной из немногих британских звезд, кого пока еще не пригласили на съемки в кино про Гарри Поттера.
«Секретная служба Санта-Клауса», дед Санта
В канун Рождества Санта-Клаус и команда эльфов усердно трудятся, доставляя подарки детям. Старший сын Санты Стив готовится взять на себя руководство семейным делом. В это время младший, Артур, работает в почтовом отделе, где его никто не воспринимает всерьез. Но однажды Артуру выпадает шанс доказать свою состоятельность.
В анимационном фильме 2011 года «Секретная служба Санта-Клауса» Билл озвучил старейшину семьи Клаусов. Его персонаж — волшебник на пенсии, который сохранил в себе дух авантюризма. Поэтому, когда Артур решает исправить ошибку секретной службы, дед Санта становится его главным союзником. Вместе они отправляются в рискованное путешествие.
«Бойфренд из будущего», Джеймс
В день 21-летия Тим узнает удивительную семейную тайну: мужчины в их роду обладают способностью перемещаться во времени, возвращаясь к любым моментам из собственного прошлого. Отец Тима Джеймс предостерегает от использования этого дара в корыстных целях. Он положительный персонаж и воплощает любовь к простым радостям жизни — будь то чтение любимых книг или минуты общения с близкими.
Джеймса воплотил Найи, в остальных ролях — Рэйчел МакАдамс, Донал Глисон и Том Холландер.
«Дикий робот», Длинное перо
Снова в качестве актера дубляжа Билл Найи выступил в 2024 году. Он озвучил старого мудрого гуся Длинное Перо, который единственный принимает в стаю брошенного гусенка. Мультипликационная лента «Дикий робот» пока не стала классическим новогодним фильмом, но она настолько пропитана светом и добром, что у нее на это есть все шансы.
«Тем Рождеством», Билл
Жители маленького городка готовятся к Рождеству. Но метель нарушает их планы, поэтому, чтобы спасти праздник, жители Веллингтона-он-Си объединяются.
Фильм «Тем Рождеством» основан на одноименной книге Ричарда Кертиса, выступившего здесь в роли сценариста. Кертис, конечно же, не обошелся без своего друга Билла Найи, который озвучил Билла с Маяка. Одну из песен для мультфильма, который вышел в начале декабря 2024 года, написал и исполнил Эд Ширан.