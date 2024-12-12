Примечательно, что предложение сыграть главу магического ведомства в картине «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I» Найи получил вскоре после того, как публично пошутил насчет режиссера всех фильмов о мальчике, который выжил. Дэвид Йейтс и Билл Найи неоднократно работали вместе, и актер посетовал, что стал одной из немногих британских звезд, кого пока еще не пригласили на съемки в кино про Гарри Поттера.