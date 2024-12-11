Боярская играет злую ведьму в новой версии «Морозко»: первые кадры

Современный «Морозко» заметно отличается от одноименной сказки Александра Роу. Например, Марфа, сыгранная в классическом фильме Инной Чуриковой, уже не испытывает неприязни к Настеньке. В новой сказке девушки – не только сестры, но и лучшие подруги, противостоящие ворчливой матери. По сюжету, они будут иметь дело с древним колдовством, из-за которого в их родной деревне уже который год не наступает настоящая зима. Отважным героиням предстоит достучаться до сердца позабывшего о своих обязанностях Морозко, победить злую колдунью и найти любовь.