Боярская играет злую ведьму в новой версии «Морозко»: первые кадры

Появились первые кадры со съемок сказки-блокбастера «Морозко», где Елизавета Боярская предстает в образе лесной ведьмы, напоминающей Малефисенту. На экране компанию ей составят Кирилл Зайцев, известный как богатырь Финист Ясный Сокол, и Артем Быстров из «Лихих».
Современный «Морозко» заметно отличается от одноименной сказки Александра Роу. Например, Марфа, сыгранная в классическом фильме Инной Чуриковой, уже не испытывает неприязни к Настеньке. В новой сказке девушки – не только сестры, но и лучшие подруги, противостоящие ворчливой матери. По сюжету, они будут иметь дело с древним колдовством, из-за которого в их родной деревне уже который год не наступает настоящая зима. Отважным героиням предстоит достучаться до сердца позабывшего о своих обязанностях Морозко, победить злую колдунью и найти любовь.
Создатели обещают, что узнаваемые фольклорные архетипы дополнит яркое фэнтези, история разрастется, а персонажи станут объемнее.
«Делая сказку-блокбастер, мы понимаем, что должны удивлять широкого зрителя — и новыми сюжетными ходами, и эпичностью происходящего в кадре. Поэтому у нас более масштабная и зрелищная борьба добра со злом, чем это было в старой версии «Морозко». При этом история наполнена легкостью и юмором. И, конечно, любовью!», — поделился режиссер Эдуард Бордуков («Коробка», «Пищеблок»).
В фильме также заняты Светлана Колпакова, Мария Канунникова, Виктория Серикова, Вадим Соснин, Ольга Тумайкина, Валентина Мазунина, Владимир Сычев, Михаил Тарабукин.
Съемки пройдут в Подмосковье, Карелии, Ленинградской и Липецкой областях. Запланированы поездки в историческое поселение Сельга, деревню Мандроги, парки Рускеала и Кудыкина гора.
Премьера фильма «Морозко» состоится 14 февраля 2026 года.