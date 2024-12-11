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Боярская играет злую ведьму в новой версии «Морозко»: первые кадры

В современной трактовке любимой сказки Марфушенька и Настенька станут лучшими подругами
Рита Железнякова
Редактор Кино Mail, кинообозреватель
Елизавета Боярская на съемках фильма «Морозко»
Елизавета Боярская на съемках фильма «Морозко»

Появились первые кадры со съемок сказки-блокбастера «Морозко», где Елизавета Боярская предстает в образе лесной ведьмы, напоминающей Малефисенту. На экране компанию ей составят Кирилл Зайцев, известный как богатырь Финист Ясный Сокол, и Артем Быстров из «Лихих».

Современный «Морозко» заметно отличается от одноименной сказки Александра Роу. Например, Марфа, сыгранная в классическом фильме Инной Чуриковой, уже не испытывает неприязни к Настеньке. В новой сказке девушки – не только сестры, но и лучшие подруги, противостоящие ворчливой матери. По сюжету, они будут иметь дело с древним колдовством, из-за которого в их родной деревне уже который год не наступает настоящая зима. Отважным героиням предстоит достучаться до сердца позабывшего о своих обязанностях Морозко, победить злую колдунью и найти любовь.

Артем Быстров и Елизавета Боярская на съемках фильма «Морозко»
Артем Быстров и Елизавета Боярская на съемках фильма «Морозко»
Виктория Серикова и Мария Канунникова на съемках фильма «Морозко»
Виктория Серикова и Мария Канунникова на съемках фильма «Морозко»

Создатели обещают, что узнаваемые фольклорные архетипы дополнит яркое фэнтези, история разрастется, а персонажи станут объемнее. 

«Делая сказку-блокбастер, мы понимаем, что должны удивлять широкого зрителя — и новыми сюжетными ходами, и эпичностью происходящего в кадре. Поэтому у нас более масштабная и зрелищная борьба добра со злом, чем это было в старой версии «Морозко». При этом история наполнена легкостью и юмором. И, конечно, любовью!», — поделился режиссер Эдуард Бордуков («Коробка», «Пищеблок»). 

В фильме также заняты Светлана Колпакова, Мария Канунникова, Виктория Серикова, Вадим Соснин, Ольга Тумайкина, Валентина Мазунина, Владимир Сычев, Михаил Тарабукин.

Артем Быстров на съемках фильма «Морозко»
Артем Быстров на съемках фильма «Морозко»
Мария Канунникова на съемках фильма «Морозко»
Мария Канунникова на съемках фильма «Морозко»
Кирилл Зайцев на съемках фильма «Морозко»
Кирилл Зайцев на съемках фильма «Морозко»

Съемки пройдут в Подмосковье, Карелии, Ленинградской и Липецкой областях. Запланированы поездки в историческое поселение Сельга, деревню Мандроги, парки Рускеала и Кудыкина гора.

Премьера фильма «Морозко» состоится 14 февраля 2026 года. 