51-летняя Кейт Бекинсейл снялась в прозрачном комбинезоне, расшитом стразами

Пользователи соцсетей недавно заподозрили артистку в употреблении препарата «Оземпик», который стал популярным средством среди мировых звезд, однако предназначен для лечения сахарного диабета 2-го типа. Бекинсейл опровергала эти домыслы. Актриса отмечала, что начала резко терять вес из-за стресса. У матери звезды обнаружили рак, и она тяжело отреагировала на эту новость. Позже артистка сама оказалась в больнице, где пролежала почти два месяца. По словам Кейт, она до конца так и не восстановилась.