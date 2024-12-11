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51-летняя Кейт Бекинсейл снялась в прозрачном комбинезоне, расшитом стразами

Актриса выложила фото в прозрачном наряде в соцсети
Звезда «Ван Хельсинга» снялась в прозрачном комбинезоне, расшитом стразами
Звезда «Ван Хельсинга» снялась в прозрачном комбинезоне, расшитом стразамиИсточник: Газета.Ru

Звезда фильма «Ван Хельсинг» Кейт Бекинсейл показала фигуру в откровенном наряде. Актриса позировала в прозрачном комбинезоне, расшитом стразами, и ботинках на высокой платформе и поделилась кадрами со съемки в личном блоге.

Пользователи соцсетей недавно заподозрили артистку в употреблении препарата «Оземпик», который стал популярным средством среди мировых звезд, однако предназначен для лечения сахарного диабета 2-го типа. Бекинсейл опровергала эти домыслы. Актриса отмечала, что начала резко терять вес из-за стресса. У матери звезды обнаружили рак, и она тяжело отреагировала на эту новость. Позже артистка сама оказалась в больнице, где пролежала почти два месяца. По словам Кейт, она до конца так и не восстановилась.

У знаменитости есть дочь от валийского актера Майкла Шина, она родилась 31 января 1999 года. Лили Мо пошла по стопам родителей, ее творческий дебют состоялся еще в 2005 году. Тогда дочь артистов снималась в картине «Другой мир 2: Эволюция» вместе с матерью — она сыграла роль юной Селин. Бекинсел и Шин официально не регистрировали свои отношения, а в 2003 году расстались.

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