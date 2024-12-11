Джим Керри объяснил, почему снялся в «Сонике 3»: «Мне нужны деньги»

Карьера Керри продолжалась более 40 лет. За это время он снялся в 67 картинах. Наибольшую известность артисту принесли комедийные образы в «Маске», «Эйсе Вентуре» и «Гринче». При этом весьма убедительно он смотрелся и в драматическом амплуа, которое он, в частности, воплотил в «Шоу Трумана» и «Вечном сиянии чистого разума».