Кино Mail получил «Премию Рунета 2024»

Кроме того, проект был отмечен за шоу «Актерская студия» с Вадимом Верником, запущенное VK Creative для Кино Mail. Гостями студии уже стали Александр Петров, Константин Хабенский, Юлия Снигирь и другие артисты, которые рассказали о своем творческом пути.