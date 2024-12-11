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Кино Mail получил «Премию Рунета 2024»

Кино Mail был отмечен сразу за несколько своих спецпроектов
день российского кино
день российского кино

Спецпроект ко Дню российского кино принес Кино Mail «Премию Рунета 2024» в номинации «Культурные проекты».

Кроме того, проект был отмечен за шоу «Актерская студия» с Вадимом Верником, запущенное VK Creative для Кино Mail. Гостями студии уже стали Александр Петров, Константин Хабенский, Юлия Снигирь и другие артисты, которые рассказали о своем творческом пути.