Кино Mail получил «Премию Рунета 2024»

Спецпроект ко Дню российского кино принес Кино Mail «Премию Рунета 2024» в номинации «Культурные проекты».
В проекте мы вспомнили ключевые факты из 116 лет истории отечественного кино, а также его рекорды и достижения — в обзорах, народных рейтингах фильмов и интервью с популярными актерами.
Кроме того, проект был отмечен за шоу «Актерская студия» с Вадимом Верником, запущенное VK Creative для Кино Mail. Гостями студии уже стали Александр Петров, Константин Хабенский, Юлия Снигирь и другие артисты, которые рассказали о своем творческом пути.