Селена Гомес показала свою реакцию после номинации на «Золотой глобус»

Селену Гомес номинировали на две премии «Золотой глобус» — в категориях «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Эмилия Перес» и «Лучшая актриса в мюзикле или комедии» за сериал «Убийства в одном здании». В соцсетях актриса показала свою первую реакцию на известие о номинировании.
Селена удивленно открыла рот, закрыла лицо руками и расплакалась.
«Я даже не знаю, что написать. Я так горжусь, Зои Салдана, и я так благодарна и польщена, “Золотой глобус”», — написала она.
К слову, после номинации некоторые поклонники возмутились выбором организаторов. Они раскритиковали актрису, а также ее испанский язык, на котором Селена плохо разговаривает в картине.
«Я понимаю, о чем вы говорите… Мне жаль, я сделала все, что могла, за то время, что мне было отведено. Это не умаляет того, сколько труда и души я вложила в этот фильм», — парировала Гомес.
Ранее сообщалось, что российского актера Юру Борисова назвали среди номинантов на международную премию «Золотой глобус».