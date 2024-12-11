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Близкие Ливанова прокомментировали новость об экстренной операции актера

Невестка Ливанова Екатерина подтвердила, что актеру срочно провели операцию
Василий Ливанов
Василий ЛивановИсточник: Legion-Media.ru

Невестка Василия Ливанова Екатерина подтвердила в беседе с aif.ru, что актеру провели срочную операцию по удалению тромба из артерии.

Она отметила, что сейчас народный артист РСФСР чувствует себя хорошо. Другими деталями госпитализации Екатерина делиться не стала.

Накануне Telegram-канал Mash сообщал, что Ливанов был срочно доставлен в московскую больницу 7 декабря. Причиной госпитализации актера стал тромб, закупоривший артерию на руке. Врачи экстренно провели операцию, удалив кровяной сгусток из пораженной артерии.

20 ноября стало известно, что Ливанов выписался из больницы после госпитализации с язвой желудка с кровотечением. По данным СМИ, врачи собирались продолжить лечение, однако 89-летний актер настоял на выписке.

Василий Ливанов наиболее известен по роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В 1988 году он удостоился звания народного артиста РСФСР. А в 2006 году посол Великобритании Энтони Брентон вручил актеру знаки ордена Британской империи за роль известного детектива.