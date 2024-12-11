Беременная Меган Фокс рассталась с женихом

«Ей надоело его поведение и то, как он с ней обращался. Когда она забеременела, он думал, что она останется с ним, несмотря ни на что, но это не так. Сейчас самое важное в жизни Меган — это ее будущий ребенок, и у нее нет проблем с тем, чтобы воспитывать его в одиночку», — отметил он.