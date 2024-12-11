Дмитрий Шепелев ответил, планирует ли сын становиться актером после дебюта

Певица Жанна Фриске познакомилась с Дмитрием Шепелевым в 2011 году. Через два года в одной из клиник Майами на свет появился их сын Платон. Во многих интервью телеведущий признавался, что запрещает родителям и сестре певицы видеться с ребенком.