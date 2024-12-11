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Трансляцию «Щелкунчика» покажут в кинотеатрах «Москино»

Показы пройдут 30 декабря в 19:00 и 31 декабря в 12:00
Большой театр в Москве
Большой театр в МосквеИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Москвичи смогут посмотреть прямую трансляцию балета «Щелкунчик» из Большого театра в кинотеатрах сети «Москино», сообщили ТАСС в пресс-службе «Москино».

«В конце декабря зрителей “Москино” ждет настоящее новогоднее чудо — прямая трансляция “Щелкунчика” из Большого театра. Посмотреть легендарный балет Юрия Григоровича на большом экране москвичи смогут сразу в нескольких районах города», — рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что показы пройдут 30 декабря в 19:00 в кинотеатрах «Факел», «Искра», «Вымпел», «Космос», «Тула», «Спутник», «Молодежный», «Сатурн», а также 31 декабря в 12:00 в «Космосе» и «Факеле».

«Благодаря удобным креслам и высококачественному изображению зрители смогут насладиться всеми деталями спектакля, которые часто ускользают при просмотре в театре с дальних мест. Красочные декорации и яркие костюмы, виртуозная хореография и волшебная музыка Петра Ильича Чайковского создадут атмосферу праздника и новогоднего чуда», — добавили в пресс-службе.