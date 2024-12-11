Трансляцию «Щелкунчика» покажут в кинотеатрах «Москино»

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Москвичи смогут посмотреть прямую трансляцию балета «Щелкунчик» из Большого театра в кинотеатрах сети «Москино», сообщили ТАСС в пресс-службе «Москино».
«В конце декабря зрителей “Москино” ждет настоящее новогоднее чудо — прямая трансляция “Щелкунчика” из Большого театра. Посмотреть легендарный балет Юрия Григоровича на большом экране москвичи смогут сразу в нескольких районах города», — рассказали в пресс-службе.
«Благодаря удобным креслам и высококачественному изображению зрители смогут насладиться всеми деталями спектакля, которые часто ускользают при просмотре в театре с дальних мест. Красочные декорации и яркие костюмы, виртуозная хореография и волшебная музыка Петра Ильича Чайковского создадут атмосферу праздника и новогоднего чуда», — добавили в пресс-службе.