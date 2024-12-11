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Василия Ливанова экстренно прооперировали в Москве

По данным Telegram-канала Mash, причиной госпитализации актера стал тромб
Василий Ливанов
Василий ЛивановИсточник: Legion-Media.ru

Народный артист РСФСР Василий Ливанов был срочно доставлен в московскую больницу 7 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, причиной госпитализации актера стал тромб, закупоривший артерию на руке. Врачи экстренно провели операцию, удалив кровяной сгусток из пораженной артерии.

Сейчас, заявляет Mash, звезда советского «Шерлока Холмса» чувствует себя лучше. Его состояние стабильно.

20 ноября стало известно, что Ливанов выписался из больницы после госпитализации с язвой желудка с кровотечением. По данным СМИ, врачи собирались продолжить лечение, однако 89-летний актер настоял на выписке.

Василий Ливанов наиболее известен по роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В 1988 году он удостоился звания народного артиста РСФСР. А в 2006 году посол Великобритании Энтони Брентон вручил актеру знаки ордена Британской империи за роль известного детектива.