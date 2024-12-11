Режиссер «Елок 11» рассказал о работе с Бураком Озчивитом

«Бурак Озчивит — настоящий профессионал. Вообще не капризный. В четыре утра прилетел, а в девять часов мы уже начали снимать. Он почти не спал. У него был очень тяжелый рабочий день, но он выдержал все это стоически. Съемки, интервью, фото, знакомства с поклонницами. Выдержал просто идеально», — сказал он.