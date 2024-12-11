Фестиваль российского кино в Париже открыл фильм «Там, где танцуют стерхи»

«Это такая сказка, которая главным образом говорит о том, что, несмотря на трудности в жизни, надо мечтать, верить в хорошее, доброе, идти с ними по жизни вперед», — поделился в беседе с корреспондентом ТАСС продюсер картины Семен Аманатов. «Мы очень рады, что наш фильм включен в программу фестиваля российского кино во Франции, за что мы благодарны “Роскино”. Для нас это первый показ в Париже», — добавил он.