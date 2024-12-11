Фестиваль российского кино в Париже открыл фильм «Там, где танцуют стерхи»

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Фестиваль российского кино, организованный «Роскино» при поддержке Министерства культуры РФ и посольства России во Франции, открылся в Российском духовно-культурном православном центре (РДКПЦ) на набережной Жака Ширака в Париже, передает корреспондент ТАСС.
Кинофестиваль продлится в течение пяти дней, из которых три дня показы будут проходить в Париже — с 10 по 12 декабря. Бесплатные билеты можно забронировать на сайте РДКПЦ. С 12 по 14 декабря показы пройдут на Лазурном берегу: в Ментоне (кинотеатр Eden) и во Фрежюсе (кинотеатр Le Vox).
«Мы с гордостью представим французской публике последние достижения российского кинематографа, познакомим с многообразием его форм, талантливой работой режиссеров, сценаристов и актеров, мастерством операторов, монтажеров и костюмеров», — отметил посол России в Париже Алексей Мешков на открытии фестиваля. По словам главы дипмиссии, «фестиваль является прекрасной возможностью приоткрыть зрителю окно в Россию».
Программа фестиваля
Серию кинопоказов открыла лента якутского режиссера Михаила Лукачевского «Там, где танцуют стерхи». Фильм рассказывает о мальчике, который переживает смерть матери. Поверив рассказу отца о том, что она превратилась в птицу стерха, мальчик мечтает увидеть танец этих птиц и встретиться с переродившейся в птицу мамой. Как убедился корреспондент ТАСС, первый показ собрал полный зал, присутствовало большое количество франкоязычной публики.
«Это такая сказка, которая главным образом говорит о том, что, несмотря на трудности в жизни, надо мечтать, верить в хорошее, доброе, идти с ними по жизни вперед», — поделился в беседе с корреспондентом ТАСС продюсер картины Семен Аманатов. «Мы очень рады, что наш фильм включен в программу фестиваля российского кино во Франции, за что мы благодарны “Роскино”. Для нас это первый показ в Париже», — добавил он.
Присутствовавший на открытии кинофестиваля режиссер Александр Котт также поделился положительными эмоциями от организации кинопоказов в Париже. «Здорово, есть подобные фестивали, что наше кино не смогли отменить за рубежом. Зрители видят фильмы, которые мы снимаем и, надеюсь, мы продолжим радовать их, приезжать к ним в будущем», — сказал он.
Генеральный директор «Роскино» Эльза Антонова отметила, что для показов отбирали кассовые фильмы разных жанров, рассчитанные на широкую аудиторию всех возрастов. Провести мероприятие решили в декабре ближе к новогодним праздникам. «У всех наших выдающихся режиссеров, продюсеров, актеров плотный график, но долго их уговаривать не пришлось», — поделилась она. Антонова уточнила, что на фестивале будут представлять свои картины режиссер Александр Котт («Чук и Гек. Большое приключение»), продюсер Семен Аманатов («Там, где танцуют стерхи», 2024 год), директор департамента международных продаж «Централ партнершип» Николай Златопольский («Повелитель ветра» (2023 год), «Вызов» (2023 год) и актриса Ольга Лерман, исполнившая главную роль в фильме «Поехавшая» (2023 год).