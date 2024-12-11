«Ранэвэйс» показывает, как подростковый бунт и незамутненный рок-н-ролл сталкивается с жестокими правилами, которые диктует индустрия, а также чем в итоге оборачивается нагрянувшая слава. Фаннинг прекрасно передает внутренний конфликт героини — от жажды успеха до стремления к жизни, которой живут все. Лента с треском провалилась в прокате, однако получила высокие оценки от зрителей за воссозданную атмосферу 70-х. Дакота же как актриса продемонстрировала новый уровень игры.