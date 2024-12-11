Музыкальные байопики — жанр, где драматическое искусство переплетается с мелодиями и ритмами. В них важно показать, как все начиналось и какова у славы обратная сторона. И фильмы эти бросают актерам настоящий вызов, ведь им требуется прожить чужую, полную взлетов и падений, жизнь.
От французских шансонье до рок-звезд — каждая из рассказанных в разное время киноисторий потрясла зрителей до глубины души. О пяти актрисах, сыгравших великих певиц на разрыв аорты, читайте в статье.
1. Марион Котийяр — «Жизнь в розовом цвете»
Образ знаменитой французской шансонье Эдит Пиаф принес Марион Котийяр международное признание и «Оскар» за лучшую женскую роль. Работа в музыкальном байопике 2007 года «Жизнь в розовом цвете» потребовала от нее не только блестящей игры, но и физической трансформации, руку к которой приложили гримеры — сложный макияж и контактные линзы сделали Марион точной копией Пиаф.
Для того, чтобы показать, как жила Пиаф, Котийяр погрузилась в биографию певицы, изучив все вехи — от неблагополучного детства до головокружительного успеха и трагических утрат. В фильме показаны отношения Эдит с семьей, возлюбленными, друзьями, а также ее борьба с зависимостями. Монтаж перемешивает прошлое с настоящим, превращая повествование в калейдоскоп эмоций, который отражает столь хаотичную жизнь певицы.
Марион мастерски воплотила многогранный образ Пиаф, и этот труд был щедро вознагражден: лента завоевала награды премий «Золотой глобус», BAFTA и «Сезар». Отметим, что Котийяр стала второй актрисой в истории «Оскара», которой удалось получить статуэтку за роль в фильме на иностранном языке.
2. Виола Дэвис — «Ма Рейни: Мать блюза»
Главная роль в этой картине 2020 года досталась оскароносной актрисе Виоле Дэвис, известной по драмам «Прислуга» и «Ограды». Она воплотила образ одной из первых афроамериканок, достигших успеха в музыкальной индустрии, Ма Рейни — «матери блюза». Виоле пришлось поработать над внешностью и поупражняться в вокале, чтобы передать уникальный стиль певицы. А костюмы и грим помогли передать характер Рейни, известной своей дерзкой натурой и стремлением к независимости.
Снятая по пьесе Огаста Уилсона «Ма Рейни: Мать блюза» повествует о напряженных отношениях исполнительницы с продюсерами и другими музыкантами. Картина заостряет внимание на расовых и гендерных барьерах, на которые главная героиня натыкается по пути к вершине. За роль Дэвис удостоили очередной номинации на «Оскар».
3. Рене Зеллвегер — «Джуди»
Фильм об одной из самых известных звезд Голливуда Джуди Гарлэнд вышел в 2019 году. Действие картины сосредотачивается на последних месяцах жизни артистки, когда она боролась со своими вредными привычками и преодолевала финансовые затруднения. Для этой роли Рене Зеллвегер пришлось пройти серьезную подготовку: чтобы исполнять песни самостоятельно, она переняла манеры, мимику и вокал Гарлэнд.
Личностная драма в «Джуди» была передана Зеллвегер с поразительной глубиной: ее игра показывает не только трагедию покинутой всеми звезды, но и борьбу певицы за право оставаться на сцене. Критики отметили, что Рене удалось создать образ, полный горечи и тоски, сохранив при этом очарование и энергию Гарлэнд. Лента принесла актрисе второй «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» и признание зрителей.
4. Дакота Фаннинг — «Ранэвэйс»
Фильм-байопик о легендарном женском рок-коллективе The Runaways, снятый по книге «Неоновый ангел» вокалистки группы Шери Кэрри, увидел свет в 2010 году. Роль легендарной блондинки досталась Дакоте Фаннинг, компанию ей составила коллега по «Сумеркам» Кристен Стюарт. Она сыграла гитаристку Джоан Джетт.
«Ранэвэйс» показывает, как подростковый бунт и незамутненный рок-н-ролл сталкивается с жестокими правилами, которые диктует индустрия, а также чем в итоге оборачивается нагрянувшая слава. Фаннинг прекрасно передает внутренний конфликт героини — от жажды успеха до стремления к жизни, которой живут все. Лента с треском провалилась в прокате, однако получила высокие оценки от зрителей за воссозданную атмосферу 70-х. Дакота же как актриса продемонстрировала новый уровень игры.
5. Анджела Бассетт — «На что способна любовь»
В 1993 году вышла одна из эталонных, по мнению многих, музыкальных биографических картин. «На что способна любовь» повествует о непростой жизни королевы рок-н-ролла Тины Тернер. Сюжет фильма основан на автобиографии «Я, Тина» и освещает тернистый путь артистки от трудного детства до статуса иконы и суперзвезды. Большое внимание в ленте уделяется тяжелым отношениям Тины и Айка Тернера, музыканта и бывшего мужа певицы.
Главную роль исполнила Анджела Бассетт, известная по документальной картине «Малкольм Икс» и сериалу «Американская история ужасов». Актриса проделала блестящую работу, и эпизоды с ее музыкальными партиями поражают точностью воспроизведения. Бассет достоверно воссоздает каждое движение и сценический образ Тернер с ее энергичными танцами и характерной жестикуляцией. Критики остались в восторге, а Анджела получила за эту работу «Золотой глобус» и была номинирована на «Оскар».