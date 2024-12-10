Павел Прилучный озвучил верблюда в фильме с Пересильд

«На самом деле Джамал — молодой парень, погонщик, которого злой колдун заточил в тело неуклюжего, но обаятельного животного. Ему очень нравится Баба Яга в исполнении Юлии Пересильд, он засыпает ее комплиментами, но рассчитывать на взаимность, как вы понимаете, не приходится. Выглядит это все очень забавно. Кино — это всегда магия, а сказки — двойное волшебство, за это их любят и дети, и взрослые. А мне особенно приятно, что такие истории можно смотреть вместе со своими детьми и видеть их восторг от происходящего», — заключил актер.