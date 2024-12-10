Павел Прилучный озвучил верблюда в фильме с Пересильд

Павел Прилучный принял участие в создании фильма «Финист. Первый богатырь». Актер озвучил в сказке заколдованного верблюда Джамала.
Изначально герой был молодым восточным красавцем, но злой колдун наложил на него заклятие и переместил его душу в тело животного. Однако и верблюд оказывается в теле человека.
Прилучный признался, что вместе с авторами постарался создать яркий и запоминающийся образ. Актер также отметил, что подарил герою свои голос и мимику, а процесс озвучания для него был очень увлекательным.
«На самом деле Джамал — молодой парень, погонщик, которого злой колдун заточил в тело неуклюжего, но обаятельного животного. Ему очень нравится Баба Яга в исполнении Юлии Пересильд, он засыпает ее комплиментами, но рассчитывать на взаимность, как вы понимаете, не приходится. Выглядит это все очень забавно. Кино — это всегда магия, а сказки — двойное волшебство, за это их любят и дети, и взрослые. А мне особенно приятно, что такие истории можно смотреть вместе со своими детьми и видеть их восторг от происходящего», — заключил актер.
Вячеслав Зуб, креативный продюсер и соавтор сценария, признался, что они долго выбирали подходящий голос для верблюда и провели десятки кастингов с актерами и звездами шоу-бизнеса, прежде чем остановили свой выбор на Прилучном.
«Сложность заключалась в том, что Джамал одновременно и глубокий, и юмористический персонаж. Мы не хотели перекоса в какую-то одну из его граней. У Павла получилась вот эта тонкая грань между глубиной и юмором, легкостью», — рассказал Зуб.
В центре сюжета картины — Финист (Кирилл Зайцев), самый удалой, сильный, ловкий и красивый богатырь Белогорья. Все остальные богатыри на него равняются, дети хотят быть на него похожими, а девушки — просто заглядываются. Чтобы всех удивить еще больше, Финист отправится за новыми свершениями в непростое путешествие, в процессе которого поймет простую истину — один в поле не воин!
В широкий прокат фильм «Финист. Первый богатырь» выходит 1 января 2025 года.