Анджелина Джоли пожаловалась, что ее не воспринимали всерьез как актрису

Анджелина Джоли призналась, что ее никогда, по ее мнению, не воспринимали всерьез как актрису. К такому выводу она пришла, когда начала работу над биографическим фильмом «Мария». В картине звезда сыграла оперную диву Марию Каллас.
«Никто никогда не воспринимал меня всерьез как актрису. Это был вызов. Вы хотите взяться за то, чего боитесь, когда не уверены, что сможете это сделать. Вы думаете о старых интервью, в которых можно было вести более содержательную беседу. Я смотрела старые интервью Каллас, и с ней часами беседовали о ее творчестве. Никто никогда не делал этого для меня. К ней относились серьезно», — отметила Джоли в интервью Radio Times.
Она отметила, что раньше не могла наслаждаться творчеством и самим процессом работы, потому что в Голливуде, по ее мнению, все сводится к деньгам и славе.
«Эта роль помогла мне заново открыть для себя искусство и профессию. Я заново открываю для себя это благодаря Марии. Вижу, что Мария любила свою работу, но я также вижу, что она испытывала давление и боль», — призналась Джоли.
Она добавила, что работа над созданием байопика была непростой. Актриса на протяжении семи месяцев занималась оперным вокалом.
«Вы действительно не можете притворяться, что поете в опере. Это не работает. Чтобы это получилось, нужно задействовать все тело. Особенность оперы в том, что нужно петь довольно громко. У меня бывали моменты, когда всем нужно было уйти, только тогда я могла петь громко», — заключила звезда.
Накануне Анджелина Джоли была номинирована на «Золотой глобус» за роль Марии Каллас в фильме режиссера Пабло Ларраина.