Ирина Пегова об идеальном муже для дочери: «Материальный достаток не важен»

Актриса Ирина Пегова рассказала в интервью для «Вокруг ТВ», какого мужчину видит рядом с дочерью. По признанию артистки, она не стала бы акцентировать внимание на его материальном достатке.
«Будущий зять должен быть самостоятельным. Понимающим, чего он хочет, к чему стремится. При этом хотелось, чтобы он был легким человеком, с чувством юмора. Но самое важное, чтобы Тане было с ним хорошо. Оба человека в отношениях должны летать, чувствовать себя счастливыми. Материальный достаток не так важен. Я хочу, чтобы они вместе строили свое будущее. Чтобы вместе прошли весь путь и достигли в том числе материального благополучия», — отметила звезда.
Знаменитость родила Татьяну от звезды «Брата 2» Дмитрия Орлова. Супруги были женаты шесть лет и расстались в 2011 году. Актриса подчеркивала, что ее жизнь кардинально изменилась после развода и стала лучше. Однако Пегова никогда не препятствовала встречам бывшего мужа с дочерью — девушка проводит время с отцом столько, сколько захочет, и периодически делится снимками с родителем в соцсетях.
Недавно актриса призналась, что у нее появился новый возлюбленный. Звезда показала подписчикам букет цветов, который мужчина подарил ей за звание народной артистки. Знаменитость получила награду за большие заслуги в развитии кинематографического и театрального искусства.
Ранее поклонники обсудили фигуру Ирины Пеговой в кожаных лосинах.