Ирина Пегова об идеальном муже для дочери: «Материальный достаток не важен»

«Будущий зять должен быть самостоятельным. Понимающим, чего он хочет, к чему стремится. При этом хотелось, чтобы он был легким человеком, с чувством юмора. Но самое важное, чтобы Тане было с ним хорошо. Оба человека в отношениях должны летать, чувствовать себя счастливыми. Материальный достаток не так важен. Я хочу, чтобы они вместе строили свое будущее. Чтобы вместе прошли весь путь и достигли в том числе материального благополучия», — отметила звезда.