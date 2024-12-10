У Бориса Щербакова начались сильные боли после операции

Недавно Щербакову провели репозицию челюсти с левой стороны лица. Ему вправили смещенную скуловую кость и зафиксировали ее металлической спицей. Операция длилась всего 10 минут. С металлической конструкцией Щербакову нужно будет ходить минимум две недели.