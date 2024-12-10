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У Бориса Щербакова начались сильные боли после операции

Артисту провели операцию после падения
Борис Щербаков
Борис ЩербаковИсточник: Legion-Media.ru

Народный артист России Борис Щербаков пожаловался на сильные боли в области челюсти после операции. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Недавно Щербакову провели репозицию челюсти с левой стороны лица. Ему вправили смещенную скуловую кость и зафиксировали ее металлической спицей. Операция длилась всего 10 минут. С металлической конструкцией Щербакову нужно будет ходить минимум две недели.

Изначально, заявляет SHOT, Щербаков чувствовал себя хорошо после операции, но затем он начал испытывать болевые ощущения в скуле. Из-за боли актер с трудом говорит, ест и пьет.

5 декабря СМИ сообщили, что актер был экстренно доставлен в больницу. Он потерял сознание, когда курил в подъезде. Скорую помощь вызвала его жена, актриса Татьяна Бронзова.

Позднее близкие артиста уточнили, что Щербаков попал в больницу с сотрясением головного мозга и переломом костей лицевого скелета, ушибами и отеками мягких тканей. Сын актера Василий Щербаков рассказывал «Газете.Ru», что в состоянии отца «все поправимо».