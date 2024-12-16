Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Совсем не «Ирония судьбы»? Зачем смотреть «Совсем ошалели» с Михалковой и Куценко

В прокате – романтическая комедия «Совсем ошалели», в которой Анна Михалкова и Гоша Куценко попадают в курьез под Новый год. Рассказываем, далеко ли этому фильму до старых любимых советских комедий

О чем фильм «Совсем ошалели»

Ольга и Кирилл хотят романтически встретить Новый год на Красной Поляне. Но вот прибыли они в свое шикарное шале — и ошалели. Понастроят, понимаешь, шикарных шале по типовым проектам, а люди путают. В просторном домике со всеми удобствами уже живет другая пара. Причем Федор — бывший муж Ольги. Ну, как бывший — почти бывший. Они еще только в процессе развода, фамилия общая, вот туроператор по привычке и поселил их вместе.

А они оба — уже с новыми партнерами. У Федора появилась очаровательная Мариночка, которая мечтает родить от него ребенка. Администрация отеля обещает исправить ошибку, но до 1 января все номера забиты под завязку. Ольга и Федор решили скрыть факт своего, так скажем, знакомства и провести новогоднюю ночь с новыми друзьями — как думают ничего не подозревающие Кирилл и Мариночка.

Зачем смотреть

Кадр из фильма «Совсем ошалели»
Кадр из фильма «Совсем ошалели»

В жанре новогодних романтических комедий не так часто появляется что-то приличное, и «Совсем ошалели» можно назвать приятным исключением. Это своеобразная новая «Ирония судьбы», не в смысле попытки просто перенести весь сюжет из прошлого века в нынешний, а вполне органичная новая история про современных людей, которые из-за вполне правдоподобной путаницы с помещениями вынуждены вместе проводить Новый год.

Две связанные между собой пары, которым предстоит существенно пересмотреть и переосмыслить свои отношения, разыграны органичным актерским ансамблем в лице Анны Михалковой, Гоши Куценко, Владимир Яглыча и Полины Максимовой. Их герои — приятные живые люди, у них есть чувства и эмоции, но они не истерят, не орут и не ведут себя как придурки. Что уже хорошо. В фильме есть смешные жизненные сцены, диалоги и неожиданные сюжетные повороты. Да и задуматься есть над чем.

Почему можно не смотреть

Кадр из фильма «Совсем ошалели»
Кадр из фильма «Совсем ошалели»

И все же, это отнюдь не «Ирония судьбы». Картине далеко до юмора, теплоты и человечности старых комедий. Полновесного сценария хватает только для главных героев истории, Кирилл и Мариночка уже явно играют лишь вспомогательную роль.

Да и очень уж легко догадаться, к чему тут все идет, практически с первых кадров. Интриги особо нет. Стоило хотя бы перед зрителем не раскрывать сразу все карты и сделать так, чтобы он тоже не сразу понял, кем приходятся друг другу Ольга и Федор. С интригой и простора для смешного было бы больше.