Совсем не «Ирония судьбы»? Зачем смотреть «Совсем ошалели» с Михалковой и Куценко

Две связанные между собой пары, которым предстоит существенно пересмотреть и переосмыслить свои отношения, разыграны органичным актерским ансамблем в лице Анны Михалковой, Гоши Куценко, Владимир Яглыча и Полины Максимовой. Их герои — приятные живые люди, у них есть чувства и эмоции, но они не истерят, не орут и не ведут себя как придурки. Что уже хорошо. В фильме есть смешные жизненные сцены, диалоги и неожиданные сюжетные повороты. Да и задуматься есть над чем.