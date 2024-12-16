Совсем не «Ирония судьбы»? Зачем смотреть «Совсем ошалели» с Михалковой и Куценко

О чем фильм «Совсем ошалели»
Ольга и Кирилл хотят романтически встретить Новый год на Красной Поляне. Но вот прибыли они в свое шикарное шале — и ошалели. Понастроят, понимаешь, шикарных шале по типовым проектам, а люди путают. В просторном домике со всеми удобствами уже живет другая пара. Причем Федор — бывший муж Ольги. Ну, как бывший — почти бывший. Они еще только в процессе развода, фамилия общая, вот туроператор по привычке и поселил их вместе.
А они оба — уже с новыми партнерами. У Федора появилась очаровательная Мариночка, которая мечтает родить от него ребенка. Администрация отеля обещает исправить ошибку, но до 1 января все номера забиты под завязку. Ольга и Федор решили скрыть факт своего, так скажем, знакомства и провести новогоднюю ночь с новыми друзьями — как думают ничего не подозревающие Кирилл и Мариночка.
Зачем смотреть
В жанре новогодних романтических комедий не так часто появляется что-то приличное, и «Совсем ошалели» можно назвать приятным исключением. Это своеобразная новая «Ирония судьбы», не в смысле попытки просто перенести весь сюжет из прошлого века в нынешний, а вполне органичная новая история про современных людей, которые из-за вполне правдоподобной путаницы с помещениями вынуждены вместе проводить Новый год.
Две связанные между собой пары, которым предстоит существенно пересмотреть и переосмыслить свои отношения, разыграны органичным актерским ансамблем в лице Анны Михалковой, Гоши Куценко, Владимир Яглыча и Полины Максимовой. Их герои — приятные живые люди, у них есть чувства и эмоции, но они не истерят, не орут и не ведут себя как придурки. Что уже хорошо. В фильме есть смешные жизненные сцены, диалоги и неожиданные сюжетные повороты. Да и задуматься есть над чем.
Почему можно не смотреть
И все же, это отнюдь не «Ирония судьбы». Картине далеко до юмора, теплоты и человечности старых комедий. Полновесного сценария хватает только для главных героев истории, Кирилл и Мариночка уже явно играют лишь вспомогательную роль.
Да и очень уж легко догадаться, к чему тут все идет, практически с первых кадров. Интриги особо нет. Стоило хотя бы перед зрителем не раскрывать сразу все карты и сделать так, чтобы он тоже не сразу понял, кем приходятся друг другу Ольга и Федор. С интригой и простора для смешного было бы больше.