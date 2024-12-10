59-летняя Элизабет Херли показала декольте в откровенном платье

Элизабет Херли дебютировала в кино в 1987 году, сыграв Мариетту в фильме «Ария». Она наиболее известна по роли Ванессы Кенсингтон в комедии «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба» и дьявола в картине «Ослепленный желаниями». У знаменитости также есть свой бренд купальников Elizabeth Hurley Beach, который она запустила в 2005 году.