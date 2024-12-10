59-летняя Элизабет Херли показала декольте в откровенном платье

Голливудская актриса и модель Элизабет Херли показала декольте в откровенном платье. Звезда поделилась фото в соцсети.
59-летняя знаменитость позировала в черном облегающем платье с глубоким декольте, под которое не стала надевать бюстгальтер. Актриса добавила к наряду серьги-кольца и золотую цепь с крестом. Модель распустила волосы и сделала макияж с черными стрелками, серебристыми тенями и розовой помадой.
На прошлой неделе Элизабет Херли со своим сыном Дэмианом посетила премьеру мюзикла «Дьявол носит Prada», которая прошла в Лондоне. Актриса выбрала для светского мероприятия розовое макси-платье с полупрозрачной юбкой и декольте, украшенное пайетками. Модель также надела босоножки на каблуках, массивные серьги, браслет и крест. 22-летний Дэмиан предпочел черную футболку, брюки, плащ и туфли.
Элизабет Херли дебютировала в кино в 1987 году, сыграв Мариетту в фильме «Ария». Она наиболее известна по роли Ванессы Кенсингтон в комедии «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба» и дьявола в картине «Ослепленный желаниями». У знаменитости также есть свой бренд купальников Elizabeth Hurley Beach, который она запустила в 2005 году.
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