В день рождения британского актера, сценариста и режиссера Кеннета Браны решили рассказать о нем как о создателе новой кинофраншизы о великом сыщике Эркюле Пуаро. Кроме того, предлагаем вспомнить не менее известного Питера Устинова в роли этого литературного персонажа. И, конечно же, не обделим вниманием совесткие экранизации детективов Агаты Кристи, которые тоже стали киноклассикой.
1. «Убийство в Восточном экспрессе» (2017, Кеннет Брана)
Знаменитый бельгийский сыщик Эркюль Пуаро (Кеннет Брана), находясь в Стамбуле, принимает предложение старого друга совершить путешествие до Лондона на знаменитом поезде «Восточный экспресс». Вскоре пассажир Рэтчетт (Джонни Депп) делится с Пуаро страхами за свою жизнь, а на следующий день его тело находят в купе. Подозрения падают на всех, кто следует этим же маршрутом, причем колоритные образы воплотила целая плеяда звезд: Джуди Денч, Пенелопа Крус и Оливия Колман, Уиллем Дефо, Мишель Пфайффер, Дэйзи Ридли и другие.
Брана облачил артистов в безупречные костюмы и разместил в великолепно оформленном поезде. Такой ход был продиктован тем, что зритель наверняка знал, кто же убийца, поэтому ставка в картине «Убийство в Восточном экспрессе» делалась именно на актерскую игру, декорации и постановку. К слову, не все критики тепло приняли сюжетные нововведения Кеннета. Но это было необходимо, чтобы удержать внимание публики. Кроме того, Пуаро в исполнении Браны становится более активным, а в киноленте появляется юмор, и она стала более зрелищной.
2. «Призраки в Венеции» (2022, Кеннет Брана)
1947 год. Эркюль Пуаро (Кеннет Брана) отошел от дел и наслаждается спокойной жизнью в Венеции. Чтобы защититься от навязчивых поклонников, он даже нанял телохранителя. Однако идиллия нарушает давняя подруга сыщика писательница Ариадна Оливер (Тина Фей). Она приглашает Пуаро на спиритический сеанс, который заканчивается убийством.
На этот раз Брана обратился к менее известному источнику. «Призраки в Венеции» — вольное прочтение романа «Вечеринка в Хэллоуин», что дало режиссеру еще больше творческой свободы для экспериментов. Например, здесь появляется нечастый гость экранизаций — альтер эго Кристи Ариадна Оливер. Кроме того, звезд первой величины стало меньше, а классический детектив приобрел элементы хоррора.
3. «Смерть на Ниле» (1978, Джон Гиллермин)
Эркюль Пуаро вновь заявляет о том, что уходит на пенсию, и отправляется в круиз по Нилу, надеясь, наконец, отдохнуть. Попутчиками становится весьма интересная компания. Однако спокойствие нарушает убийство молодой миллионерши Линнет Риджуэй, недавно вышедшей замуж. Выясняется, что у каждого на борту есть мотив для преступления, и Пуаро снова берется за дело.
Это первая лента, в котором Питер Устинов исполнил роль бельгийского сыщика. Картину украсил выдающийся актерский состав: Мэгги Смит, Джейн Биркин, Анджела Лэнсбери, Лоис Чайлз и Саймон МакКоркиндейл. Съемки проходили на Ниле, на реальном круизном пароходе. В 1979 году детектив «Смерть на Ниле» получил премию «Оскар» за лучший дизайн костюмов.
4. «Зло под солнцем» (1982, Гай Гамильтон)
На живописный остров в Адриатическом море, где расположен роскошный отель «У Дафны», прибывают гости. Среди них — супружеская пара из Нью-Йорка, другая чета — Патрик и Кристина Редферн, знаменитый литератор Рекс Брюстер и богатая, но высокомерная Арлена Маршалл, которая моментально вызывает у всех антипатию. Когда Арлену находят задушенной, выясняется, что у каждого из гостей был мотив для убийства. Однако у всех имеются железные алиби.
В адаптации известного романа «Зло под солнцем» изменены не только имена и профессии некоторых персонажей, но и пол. Режиссер снова пригласил Мэгги Смит и Джейн Биркин, но на совершенно другие роли. Значительная часть успеха картины принадлежит сценаристу Энтони Шэфферу, который добавил в сценарий юмор. Это второй из шести фильмов, где Питер Устинов примерил на себя образ Эркюля Пуаро. Несмотря на успех, выход картины ознаменовался кассовым провалом, и последующие проекты франшизы отправились на телевидение.
5. «Тайна черных дроздов» (1983, Вадим Дербенев)
Миллионер Фортескью (Всеволод Санаев) перед смертью находит на рабочем столе мертвых черных дроздов. За расследование берется инспектор Нил (Владимир Седов), который выясняет, что богача отравили. Под подозрение попадают члены семьи Фортескью и прислуга. Однако события принимают неожиданный поворот: обитатели поместья начинают погибать один за другим. Когда находят тело горничной Глэдис (Ирина Мазуркевич), к делу подключается мисс Марпл, знавшая Глэдис лично и решившая помочь раскрыть загадку.
Это первая советская экранизация Агаты Кристи, основанная на романе «Карман, полный ржи». Причем эстонская актриса Ита Эвер стала единственной советской мисс Марпл. В фильме также снялись Любовь Полищук, Юрий Беляев, Елена Санаева и Владимир Зельдин. Позже Зельдин исполнил роль судьи в картине «Десять негритят». Детектив «Тайна черных дроздов» оказался популярным: в год выхода он занял четвертое место в прокате, уступив таким фаворитам, как «Любовь и голуби», «Белые росы» и «Танцор диско».
6. «Десять негритят» (1987, Станислав Говорухин)
На остров прибывают восемь незнакомых друг с другом гостей. Большинство из них приглашены неким мистером Оуэном, но его дома нет, а прибывших встречают двое слуг. Во время ужина из громкоговорителя раздается зловещий голос, зачитывающий обвинение каждому из десяти присутствующих за столом.
Эта культовая работа снята по роману Агаты Кристи, одно из названий которого — «И никого не стало». В картине «Десять негритят» снялись Владимир Зельдин, Александр Абдулов, Татьяна Друбич, Александр Кайдановский, Алексей Жарков и другие. Станислав Говорухин первый, кто решился воспроизвести оригинальную концовку романа, так как была вторая версия, где несколько персонажей остаются в живых. Любопытно, что у считалки, положенной в основу сюжета, существует альтернатива: последние «негритята» уходят жениться, и после этого «никого не стало».
7. «Мышеловка» (1990, Самсон Самсонов)
В пригороде Лондона расположен небольшой пансион супругов Рэлстон. Начинается метель, и один за другим в доме оказываются самые разные постояльцы. Снежная буря отрезает их от внешнего мира: телефоны не работают, а выйти из дома невозможно. Последним на лыжах добирается инспектор полиции (Никита Высоцкий). Он сообщает об убийстве на соседней ферме и предупреждает, что двоим из присутствующих грозит опасность.
Удивительно, но режиссер Самсон Самсонов сумел сделать то, что до сих пор не удалось никому за пределами СССР — поставить пьесу «Мышеловка». Дело в том, что права на экранизацию этого произведения Кристи проданы с жестким условием: фильм может выйти не ранее чем через шесть месяцев после того, как «Мышеловка» пройдет на сцене у себя на родине. Поскольку пьесу продолжают играть, то условие остается невыполнимым.
Добавим, что Бен Аффлек тоже решил взяться за экранизацию произведения Агаты Кристи. Вместе с Мэттом Дэймоном он анонсировал фильм «Свидетель обвинения», выход картины ожидается в 2025 году. Тем временем Кеннет Брана поделился идеей — объединить в одном фильме Пуаро и мисс Марпл. Продюсер Джеймс Причард, работавший над детективными проектами Брана, напомнил, что в наследии писательницы еще множество историй, достойных внимания.