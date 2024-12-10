Брана облачил артистов в безупречные костюмы и разместил в великолепно оформленном поезде. Такой ход был продиктован тем, что зритель наверняка знал, кто же убийца, поэтому ставка в картине «Убийство в Восточном экспрессе» делалась именно на актерскую игру, декорации и постановку. К слову, не все критики тепло приняли сюжетные нововведения Кеннета. Но это было необходимо, чтобы удержать внимание публики. Кроме того, Пуаро в исполнении Браны становится более активным, а в киноленте появляется юмор, и она стала более зрелищной.