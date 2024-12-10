Звезда «Слова пацана» сыграет суперагента в ремейке «Бриллиантовой руки»

Сюжет «Небриллиантовой руки» рассказывает о том, как Семен Семенович Горбунков (Тимур Батрутдинов) отправляется в путешествие на круизном лайнере. В последнем иностранном порту — старом Дубае — ему накладывают гипс контрабандисты (Алексей Воробьев и Максим Лагашкин). В ремейке Горбунков везет в страну не бриллианты, а новые смартфоны, фены Dyson и прочие товары.