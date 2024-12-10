Кэти Холмс опровергла слухи о том, что ее дочь получила миллионы от Тома Круза

В прошлом году стало известно, что Сури и Том живут раздельно. По словам инсайдеров, Круз давно не видел свою дочь. Примечательно, что актер отсутствовал на главных событиях в жизни Сури, включая окончание школы в июне и ее поступление в университет в августе.