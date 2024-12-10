Сан-Хосе
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Кэти Холмс опровергла слухи о том, что ее дочь получила миллионы от Тома Круза

Актриса раскритиковала статью о трастовом фонде от Тома Круза
Кэти Холмс и Сури Круз
Кэти Холмс и Сури КрузИсточник: Legion-Media.ru

Кэти Холмс раскритиковала сообщение о том, что ее дочь Сури Круз после 18-летия стала бенефициаром крупного трастового фонда, учрежденного Томом Крузом ранее.

«Полная ложь», — написала актриса в социальных сетях, приложив скриншот статьи Daily Mail с заголовком «Сури Круз — миллионерша! Трастовый фонд Тома Круза “заработал”, и у мамы Кэти Холмс тоже есть такой».

«Daily Mail, вы можете перестать выдумывать?», — добавила Холмс. Она также подписала снимок словами: «Хватит».

Несколько поклонников поддержали актрису в том, что она опровергла слухи, написав: «Немногие знаменитости так поступают. Всегда болею за тебя!», «Кэти, люди скучают и недовольны своей жизнью. Мне так жаль. Мы любим тебя».

В прошлом году стало известно, что Сури и Том живут раздельно. По словам инсайдеров, Круз давно не видел свою дочь. Примечательно, что актер отсутствовал на главных событиях в жизни Сури, включая окончание школы в июне и ее поступление в университет в августе.