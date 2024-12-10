Кэти Холмс опровергла слухи о том, что ее дочь получила миллионы от Тома Круза

Кэти Холмс раскритиковала сообщение о том, что ее дочь Сури Круз после 18-летия стала бенефициаром крупного трастового фонда, учрежденного Томом Крузом ранее.
«Полная ложь», — написала актриса в социальных сетях, приложив скриншот статьи Daily Mail с заголовком «Сури Круз — миллионерша! Трастовый фонд Тома Круза “заработал”, и у мамы Кэти Холмс тоже есть такой».
«Daily Mail, вы можете перестать выдумывать?», — добавила Холмс. Она также подписала снимок словами: «Хватит».
Несколько поклонников поддержали актрису в том, что она опровергла слухи, написав: «Немногие знаменитости так поступают. Всегда болею за тебя!», «Кэти, люди скучают и недовольны своей жизнью. Мне так жаль. Мы любим тебя».
В прошлом году стало известно, что Сури и Том живут раздельно. По словам инсайдеров, Круз давно не видел свою дочь. Примечательно, что актер отсутствовал на главных событиях в жизни Сури, включая окончание школы в июне и ее поступление в университет в августе.