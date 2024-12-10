Брэд Питт и Хавьер Бардем посетили Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби

Брэд Питт и Хавьер Бардем снимаются в спортивной драме под рабочим названием «Формула-1». Оба актера присутствовали на Гран-при Etihad Airways в Абу-Даби, где завершали съемки финальных сцен.
Брэд предстал в белой гоночной форме и с бутылкой шампанского. Затем он надел шлем, готовясь сесть за руль. А Бардем появился на площадке в голубой рубашке и темно-синем костюме, держа кубок в руках. В фильме Питт играет бывшего гонщика. Он становится наставником молодого пилота, роль которого исполняет Дамсон Идрис.
Продюсер Джерри Брукхаймер отметил, что съемки затянулись из-за забастовок в Голливуде. Фильм будет снят с использованием специальных камер на настоящих болидах «Формулы-1».