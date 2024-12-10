Шахназаров семь раз переписывал сценарий «Мы из джаза»

По словам Шахназарова, система того времени вынуждала работать и улучшать свое творчество. Однако, признался режиссер, их первая реакция на критику Данелии была эмоциональной. Они между собой ругали режиссера — говорили, что он «и такой, и сякой, и ретроград, и ничего не понимает».