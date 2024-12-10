Милош Бикович представил в России новый сербский триллер «Изоляция»

«Мне кажется, что сейчас у России есть хорошая возможность закрепить свой статус в качестве международной платформы для равноправного сосуществования представителей разных народов, в особенности в сфере культуры. Если через такие мероприятия давать странам, у которых нет больших ресурсов, высказаться, в том числе посредством кино, тогда и другие будут тянуться в Россию», — высказался актер.