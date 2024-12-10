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Звезда фильма «Москва слезам не верит» Раиса Рязанова попала в больницу

По данным Telegram-канала Shot, 80-летняя артистка пожаловалась медикам на боли в груди
Раиса Рязанова
Раиса РязановаИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Раиса Рязанова попала в больницу из-за проблем с сердцем, которые могут привести к инфаркту. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным канала, 80-летняя артистка пожаловалась медикам на боли в груди. Врачи диагностировали у нее нарушение ритма сердца — синдром слабости синусового узла, из-за которого может остановиться сердце, а также случиться острый инфаркт. Также у актрисы высокое давление, что может осложнить ситуацию.

Врачи прописали Рязановой лечение и назначили обследования. Сейчас она восстанавливается дома.

На прошлой неделе Рязанова стала жертвой мошенников. Она передала 4 млн рублей «сотрудниками ФСБ», которые заявили, что актриса якобы оказалась в списке людей, спонсировавших Вооруженные силы Украины. После передачи суммы Рязанова не смогла связаться с якобы силовиками, и тогда она поняла, что стала жертвой мошенников.