Звезда фильма «Москва слезам не верит» Раиса Рязанова попала в больницу

По данным канала, 80-летняя артистка пожаловалась медикам на боли в груди. Врачи диагностировали у нее нарушение ритма сердца — синдром слабости синусового узла, из-за которого может остановиться сердце, а также случиться острый инфаркт. Также у актрисы высокое давление, что может осложнить ситуацию.