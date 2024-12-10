В сети появились редкие фото 22-летнего сына Джонни Деппа и Ванессы Паради

Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, Лили-Роуз, ведет публичную жизнь. Однако ее брат Джек предпочитает вести более спокойную жизнь и не хочет быть в центре внимания.
По словам инсайдера, Джек работает барменом в парижском ресторане L"Area, куда часто приходят его мама и сестра. Раньше молодой человек работал посменно, но теперь взял паузу.
«Джек отличный парень и хороший работник. Он держится подальше от внимания. Здесь он трудился за стойкой бара и на кухне. Он ушел несколько месяцев назад, но я ожидаю его возвращения в следующем году. Хороший персонал найти трудно», — рассказал изданию владелец ресторана Эдуард Чуэке.