В сети появились редкие фото 22-летнего сына Джонни Деппа и Ванессы Паради

«Джек отличный парень и хороший работник. Он держится подальше от внимания. Здесь он трудился за стойкой бара и на кухне. Он ушел несколько месяцев назад, но я ожидаю его возвращения в следующем году. Хороший персонал найти трудно», — рассказал изданию владелец ресторана Эдуард Чуэке.