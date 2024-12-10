Стала известна дата выхода в России фильма Джонни Деппа о Модильяни

«Он находился во власти своих талантов, во власти своей непостоянной натуры. Другого пути для него не было. Он бы никогда и не подумал пойти по другому пути. Моди было суждено двигаться только в том направлении, в котором он шел. Даже после того, как он все уничтожил, оставался только один путь. И он должен был начаться снова, ибо Модильяни рожден был творить…» — говорит режиссер.