Сан-Хосе
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Эпическая катастрофа»: Риз Уизерспун о неудачном опыте на Рождество

Голливудская актриса рассказала о праздничных традициях, которые поддерживает в своей семьей
Риз Уизерспун с дочерью Авой Элизабет
Риз Уизерспун с дочерью Авой ЭлизабетИсточник: Газета.Ру

Голливудская актриса Риз Уизерспун рассказала о праздничных традициях, которые поддерживает в своей семьей. Ее цитирует People.

«Нам нравится украшать крыльцо пуансеттией, лентами и гирляндами, а также делать семейные фотографии на День Благодарения для рождественских открыток», — рассказала она.

По словам Уизерспун, двое ее старших детей не хотят делать общих фото.

«Это грустно, но у меня все еще есть один маленький 12-летний ребенок, поэтому он наряжается для фото, и это мило», — поделилась звезда.

Также актриса рассказала о неудачном опыте на Рождество — семья делает традиционные пряничные домики, но не печет их с нуля, а собирает из готового комплекта.

«Когда-то я попыталась испечь собственный домик, и это была эпическая катастрофа. Моя инженерия была не на должном уровне. Он просто рухнул», — смеется Уизерспун, вспоминая о неудачном опыте.