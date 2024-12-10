Кологривый оправдался за частые съемки в кино и заступился за Петрова

Никита Кологривый объяснил, почему так часто снимается в кино. Он признался, что всегда мечтал быть задействованным в новых успешных проектах, и рад, что его желание сбылось.
«Меня сейчас часто, читаю где-то в комментариях, сравнивают, что сначала Саша Петров, Данила Козловский, а теперь Кологривый — один и тот же человек в одних и тех же фильмах. И я рад, что я во времена, когда все поливали грязью Петрова, я говорил: “А чего вы хотели? Я мечтаю быть в каждой картине, которая выходит”. И вот я до этого дошел», — заявил актер в одном из шоу.
При этом Кологривый не намерен отбирать у кого-то роли. Так, он был бы рад сыграть Владимира Жириновского в биографическом фильме, но не расстроится, если роль отдадут кому-то из коллег.
«Я знаю, ребята возмутились, которые претендуют, чтобы его сыграть, я с удовольствием карты в руки им отдам. Я никогда не претендовал на это, никогда не просил. Я просто с удовольствием бы это сделал, но это колоссальная работа. Чтобы это сыграть, надо готовиться долго. Я понимаю, что ближайшие полгода, точно не сыграю я Вольфовича», — пояснил звезда сериала «Комбинация».
Ранее Никита Кологривый рассказал, почему критиковал своих коллег и ставил себя в один ряд с легендами советского кино. Он объяснил, что делал это с иронией.
«Я троллил людей, которые чересчур серьезно относятся к актерской профессии. А ведь она, на мой взгляд, в первую очередь подразумевает ту самую иронию. Я понимаю, что не каждый на это способен», — рассказал актер в интервью изданию Men Today.