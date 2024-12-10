Кологривый оправдался за частые съемки в кино и заступился за Петрова

«Меня сейчас часто, читаю где-то в комментариях, сравнивают, что сначала Саша Петров, Данила Козловский, а теперь Кологривый — один и тот же человек в одних и тех же фильмах. И я рад, что я во времена, когда все поливали грязью Петрова, я говорил: “А чего вы хотели? Я мечтаю быть в каждой картине, которая выходит”. И вот я до этого дошел», — заявил актер в одном из шоу.