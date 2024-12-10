Звезда «Слова пацана» объяснил, почему у него нет девушки: «Хочу целоваться в кадре»

Леон Кемстач после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал одним из популярных молодых актеров и обзавелся преданными поклонницами. 16-летний артист признается, что девушки часто пишут ему в соцсетях, признаются в любви и посвящают стихи.
Однако возлюбленной у Кемстача пока нет. Он рассказал, что ему трудно совмещать работу и личную жизнь.
«Я понимаю четко для себя, что хочу посниматься в романтических фильмах, целоваться в кадре, грубо говоря. А если бы у меня была девушка, для нее это все равно было бы неприятно. Я еще очень неудобный человек для отношений, потому что я постоянно то в Дубае, то в Москве», — объяснил актер в шоу Fametime TV.
В беседе с ведущей Лаурой Джугелией он также рассказал, что ранее состоял в отношениях, которые длились более года. Первый роман у артиста случился, когда ему было 13 лет. По словам кинозвезды, сначала отношения были дружескими, а потом переросли в романтические.
Также Кемстач описал, с какой девушкой готов построить отношения. Для него важно, чтобы избранница была искренней и честной, как его мама.
«Девушка должна быть искренней и чтобы была со мной честна. Искренность для меня заключается в поступках. Со мной всегда была искренна моя мама, и все-таки у мальчиков простраивается такой образ любимой жены от мамы. Мама всегда говорила мне правду. И это я бы хотел видеть и у своей девушки», — заключил Кемстач.
Ранее Леон Кемстач презентовал свой дебютный альбом, который получил название «Дневник любви». На премьере актера поддержали родные и коллеги по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте».