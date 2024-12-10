Звезда «Слова пацана» объяснил, почему у него нет девушки: «Хочу целоваться в кадре»

«Я понимаю четко для себя, что хочу посниматься в романтических фильмах, целоваться в кадре, грубо говоря. А если бы у меня была девушка, для нее это все равно было бы неприятно. Я еще очень неудобный человек для отношений, потому что я постоянно то в Дубае, то в Москве», — объяснил актер в шоу Fametime TV.