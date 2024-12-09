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Джессика Альба показала подросшего сына: похожи как две капли воды

Актриса выложила фото со своим шестилетним сыном Хейсом

Джессика Альба показала новую серию фото с отдыха в Мексике. На первом кадре актриса была запечатлена со своим шестилетним сыном Хейсом. Поклонники отметили, что мальчик очень на нее похож.

Джессика Альба с сыном Хейсом, фото: соцсети
Джессика Альба с сыном Хейсом, фото: соцсети

«Ваш сын — это мини-вы. Он просто великолепен», — написал один из комментаторов.

Также 43-летняя актриса позировала на снимках со своими друзьями и семьей.

«На прошлой неделе в это же время. Скучаю по своим малышам и лучшим друзьям», — призналась звезда.

Напомним, Джессика Альба 16 лет счастлива в браке с продюсером Кэшем Уорреном. Они познакомились в 2004 году на съемках фильма «Фантастическая четверка». Продюсер и актриса признавались, что влюбились друг в друга с первого взгляда.

«Сразу после знакомства я позвонила лучшей подруге и выпалила в трубку: “Я встретила мужчину, мне кажется, что я знала его всю жизнь, и я думаю, что остаток наших дней мы проведем вместе!”» — рассказывала актриса.

В 2008 году Альба и Уоррен официально стали мужем и женой. У супругов трое детей — 16-летняя дочь Онор, 13-летняя дочь Хэвен и шестилетний сын Хейс.

Ранее Джессика Альба показала своих повзрослевших дочерей.