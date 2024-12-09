Дженнифер Лопез в соблазнительном платье с вырезами позировала на кухне

Дженнифер Лопез в личном блоге опубликовала серию праздничных фото. 55-летняя актриса позировала в черном длинном платье, расшитом пайетками, с глубоким вырезом в зоне декольте, открытой спиной и разрезом сзади.
Звезда фильма «Госпожа горничная» часть волос зачесала назад, а остальные оставили распущенными и накрутила их на крупные локоны. Лопез также сделала яркий вечерний макияж, подчеркивающий ее глаза, и надела туфли на шпильках.
В таком образе она позировала на кухне, стоя у плиты и что-то помешивая в сковороде. Лопез также успела запечатлеть себя у праздничной елки.
«Моя любимая часть светского выхода — это возвращение домой на ночной перекус», — подписала кадры звезда.
Она также поделилась видео, на котором уверенно шла по коридору в соблазнительном наряде под слова «Поверь в себя» Брэндона О’Нила.
Ранее Дженнифер Лопез показала фигуру в «голом» топе. Тогда фотографы подловили звезду, когда она выходила из ресторана после ужина с друзьями.