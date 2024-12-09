Юра Борисов номинирован на «Золотой глобус»

Накануне Борисов одержал победу в номинации «Лучший актер второго плана» на премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. Эту награду он разделил с Кираном Калкином, который занял первое место в той же номинации за роль в драме «Настоящая боль».