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Юра Борисов номинирован на «Золотой глобус»

Российского актера назвали среди номинантов на международную премию «Золотой глобус»
Юра Борисов
Юра Борисов

Российский актер Юра Борисов номинирован на международную премию «Золотой глобус». Об этом сообщает Variety.

Борисова назвали среди номинантов в категории «Лучший актер второго плана» за роль в драматическом фильме «Анора» Шона Бэйкера.

В мае драмеди «Анора» о стриптизерше, закрутившей роман с сыном русского олигарха, удостоилось гран-при Каннского кинофестиваля. Главную роль в картине сыграла Майки Мэдисон — звезда фильма «Однажды в… Голливуде» и пятой части «Крика», вместе с ней в фильме появились российские актеры Марк Эйдельштейн, Юрий Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

Накануне Борисов одержал победу в номинации «Лучший актер второго плана» на премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. Эту награду он разделил с Кираном Калкином, который занял первое место в той же номинации за роль в драме «Настоящая боль».

Ранее сразу два авторитетных издания — Variety и IndieWire — спрогнозировали Борисову номинацию на «Оскар».