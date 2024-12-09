Мария Миронова снялась со своей сестрой Голубкиной: «Впервые мы вместе»

Народная артистка России Мария Миронова снялась со своей сестрой актрисой Марией Голубкиной. Звезды позировали в шубах на улице, приняв участие в фотосессии для издания «7 дней». Миронова поделилась семейными кадрами в Telegram-канале.
«Смотрим в прекрасное будущее наступающего Нового года. Друзья, я задумала семейный спектакль, который соединяет сказку и благотворительность, с большой любовью к нашим детям и родителям. Мы впервые будем с сестрой вместе на сцене! “Синяя Птица” Метерлинка в сопровождении Симфонического оркестра, премьера 6 января в Санкт-Петербурге, прямо в волшебный Сочельник», — отметила актриса.
Голубкина недавно впервые призналась, что является родной дочерью Андрея Миронова. Артистка в многочисленных интервью своим отцом называла сценариста Николая Щербинского-Арсеньева, который на момент рождения Марии состоял в отношениях с ее матерью актрисой Ларисой Голубкиной. Миронов женился на коллеге только в 1977 году, когда их дочери было уже четыре года.
Актриса родилась в 1973 году, как и ее сестра Мария Миронова. Звезда объясняла, что не носит фамилию биологического отца, поскольку родилась вне брака. По словам артистки, они с сестрой учились в одной школе, но родственники запрещали им общаться. Голубкина и Миронова начали контактировать друг с другом, когда им было по 26 лет. По словам звезды, их очень сблизила тема развода, когда они практически в одно время расстались с мужьями. И с этого времени у них начали складываться теплые родственные отношения.
Ранее внук Андрея Миронова заявил, что его хейтят родственники.