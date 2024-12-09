Мария Миронова снялась со своей сестрой Голубкиной: «Впервые мы вместе»

Актриса родилась в 1973 году, как и ее сестра Мария Миронова. Звезда объясняла, что не носит фамилию биологического отца, поскольку родилась вне брака. По словам артистки, они с сестрой учились в одной школе, но родственники запрещали им общаться. Голубкина и Миронова начали контактировать друг с другом, когда им было по 26 лет. По словам звезды, их очень сблизила тема развода, когда они практически в одно время расстались с мужьями. И с этого времени у них начали складываться теплые родственные отношения.