Названы самые кассовые режиссеры года в России

Для анализа был выбран период с 2 ноября 2023 года по 31 октября 2024 года. Всего за это время в прокат вышло более 220 российских фильмов, суммарно собравших около 27 млрд рублей. Самой популярной датой для проката стало 17 октября 2024 года — в этот день вышло сразу 8 отечественных фильмов.