Названы самые кассовые режиссеры года в России

Москва, 9 декабря. /ТАСС/. Клим Шипенко, снявший «Холоп 2», Алексей Нужный — «Бременские музыканты» и Михаил Локшин — «Мастер и Маргарита» вошли в топ-10 самых кассовых режиссеров года. В этот список также попали Юрий Хмельницкий с фильмом «Лед 3», Аскар Узабаев — «Теща» и «Руки Вверх!» и другие. Об этом говорится в исследовании профильного портала «Кино-Театр. Ру», которое имеется в распоряжении ТАСС.
«В топ-10 самых кассовых режиссеров года вошли Клим Шипенко с его “Холопом 2”, который собрал 3,8 млрд рублей, Алексей Нужный с “Бременскими музыкантами”, касса которых перевалила за 3 млрд рублей, Михаил Локшин, чья экранизация “Мастера и Маргариты” принесла 2,3 млрд рублей, Юрий Хмельницкий (“Лед 3” собрал 1,8 млрд рублей) и Аскар Узабаев, у которого за это время вышли сразу два фильма — “Теща” и “Руки Вверх!”, совместно они принесли 1,6 млрд рублей. Также в десятке — Александр Андрющенко (“Сто лет тому вперед”, 1,5 млрд рублей), Александр Войтинский (“Огниво”, 1,2 млрд рублей), Илья Учитель (“Летучий корабль”, 1,1 млрд рублей), Константин Феоктистов (“Три богатыря и Пуп Земли”, 1,1 млрд рублей) и Сарик Андреасян (“Онегин” и “Мужское слово”, суммарно 0,8 млрд рублей)», — говорится в исследовании.
Для анализа был выбран период с 2 ноября 2023 года по 31 октября 2024 года. Всего за это время в прокат вышло более 220 российских фильмов, суммарно собравших около 27 млрд рублей. Самой популярной датой для проката стало 17 октября 2024 года — в этот день вышло сразу 8 отечественных фильмов.
Наиболее продуктивными отечественными режиссерами, у которых за год вышло по три фильма, стали Владимир Котт («Непослушники», «Обе две» и «Культурная комедия»), Василий Ровенский («Великолепная пятерка», «Новогодний шеф» и «Большое путешествие. Вокруг света»), Андрей Богатырев («Баба Мороз и тайна Нового года», «Легенда о Самбо» и «Золото Умальты») и Анарио Мамедов («Бар МоскваЧики», «Мое любимое привидение» и «Одна дома»).
Как сообщается в исследовании, самыми востребованными актерами за этот период были Алексей Розин (9 ролей), Ян Цапник (7 ролей), а также Никита Кологривый и Роман Курцын (6 ролей). Фильм «Огненный лис» собрал около 97 млн рублей, став самым кассовым российским фильмом о природе.